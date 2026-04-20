Hintergrund ist ein Streit um Flügel-Logos, die nach Ansicht von Aston Martin zu stark an das eigene Markenzeichen erinnern könnten. Das Verfahren liegt nun beim Berufungsgericht, nachdem ein erster Versuch des Herstellers gescheitert war.Der Konflikt wirkt ungewöhnlich, da Geely gleichzeitig einer der größten Anteilseigner von Aston Martin ist. Der chinesische Konzern hält seit 2023 rund 17 Prozent der Anteile.Streit um Markenrechte seit 2022Auslöser ist ein Logo, das Geely für seine Tochter London EV Company registrieren lassen will. Es zeigt einen Pferdekopf in einem runden Emblem, flankiert von stilisierten Flügeln. Aston Martin sieht darin eine zu große Nähe zum eigenen, seit Jahrzehnten verwendeten Flügel-Logo.Bereits 2022 hatte Geely die Eintragung der Marken beim britischen Patentamt beantragt. Aston Martin legte 2023 Widerspruch ein und argumentierte, es bestehe die Gefahr einer Verwechslung. Das zuständige Tribunal beim UK Intellectual Property Office wies die Klage jedoch ab.In der Begründung hieß es, Käufer würden ein elektrisches London-Taxi nicht mit einem Sportwagen von Aston Martin verwechseln. Zudem verwies das Gericht darauf, dass auch andere Hersteller Flügelmotive nutzen. Genannt wurden unter anderem Bentley und Mini. Aston Martin musste daraufhin rund 2.200 Pfund (rund 2.526 Euro; Stand 20.4.2026) an Verfahrenskosten tragen.\n\t\t\t,\n\t\tBerufung trotz Beteiligung durch GeelyTrotz dieser Entscheidung verfolgt Aston Martin den Fall weiter. Das Unternehmen hat Berufung eingelegt und versucht nun erneut, die Nutzung der Logos zu verhindern.Ein Sprecher von Aston Martin erklärte laut "The Telegraph": "Aston Martin Lagonda äußert sich nicht zu laufenden Verfahren. Der Schutz unserer Marke und unseres geistigen Eigentums hat für das Unternehmen Priorität."\n\t\t\t,\n\t\tGeely bewertet den Vorgang dagegen als üblichen Teil von Markenverfahren. Ein Sprecher sagte: "Dies ist ein routinemäßiger rechtlicher Prozess zur Bestätigung von Markenrechten und stellt keinen ungewöhnlichen oder feindseligen Rechtsstreit dar." Gleichzeitig betonte der Konzern, beide Unternehmen agierten unabhängig voneinander und man bleibe "zu respektvollen und professionellen Beziehungen" verpflichtet.Historie und Bedeutung des LogosAston Martin nutzt ein Flügel-Logo seit 1927. Die Gestaltung wurde mehrfach überarbeitet, das Grundmotiv blieb jedoch erhalten. Es gehört zu den zentralen Erkennungsmerkmalen der Marke.Geely wiederum ist ein breit aufgestellter Konzern mit Beteiligungen an mehreren Herstellern, darunter Volvo und Lotus. Mit der London EV Company ist Geely zudem im Markt für elektrische Taxis aktiv.\n\t\t\t,\n\t\t