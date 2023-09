Die Vertreter der Mercedes-Submarke Maybach gehören bereits im Normalzustand zu den exklusivsten Automobilen, die man für Geld kaufen kann. Das aktuell günstigste Modell der Marke auf S-Klasse-Basis kostet in Deutschland immerhin 181.713 Euro. Hinzu kommen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aufgelegte und speziell konfektionierte Sonderserien, die in puncto Preis und Exklusivität noch einmal draufsatteln (siehe Fotoshow). Dass in dieser Hinsicht trotzdem Luft nach oben ist, demonstrieren Marken wie Bentley, Ferrari und vor allem Rolls-Royce. So manche Rarität wird hier erst nach Zahlung einer sieben- oder gar achtstelligen Summe an die illustre Kundschaft übergeben.