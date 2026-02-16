Mercedes-AMG: Black Series soll zurückkommen

Gute Nachrichten für alle Fans der Black Series von Mercedes-AMG. Der scheidende CEO Michael Schiebe hat laut der Berichterstattung von Car and Driver auf einer Medienveranstaltung bestätigt, dass AMG einen Plan für die Hochleistungs-Serie habe. "Wir waren damit sehr erfolgreich. Es ist eine so starke Marke, es ist eine Verpflichtung. Wenn man eine Black Series entwickeln möchte, muss sie wirklich in Bezug auf Leistung überzeugen. Sie muss radikal sein. Aber wir wollen das auf jeden Fall in die Zukunft tragen."

Bisher ist unklar, wann das erste neue Modell das erste Mal in Erscheinung tritt. Es wäre aber naheliegend, dass es auf dem AMG GT Track Sport Concept-Car basiert, das der Hersteller im vergangenen Sommer während Testfahrten angekündigt hat. Es macht nämlich einen sehr renntauglichen Eindruck. Außerdem war die vorherige Generation das letzte Fahrzeug, das diese spezielle Behandlung erhielt.

Der bisher letzte AMG Black Series Der AMG GT von 2021 ist bisher das stärkste Modell der GT-Baureihe. Der 4,0-Liter-V8-Biturbo erzeugt 730 PS und 800 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt er in 3,2 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Der GT Black Series nutzt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und den klassischen Heckantrieb.

Das Design ist auf Aerodynamik optimiert. Es besteht aus zahlreichen Carbonteilen, und der Heckflügel ist verstellbar. Das soll für ein geringeres Gewicht und eine bessere Fahrdynamik sorgen. Der Rennwagen für die Straße basiert auf der zweiten Generation des AMG GT.

Beginn der Black Series Mitte der 2000er Jahre ging es mit der Performance-Serie los. Das erste Modell war der Mercedes-Benz SLK55 AMG Roadster. Die Ingenieure fertigten den 5,5-Liter-V8 mit 400 PS von Hand. Außerdem versuchten sie, das Gewicht des Fahrzeugs radikal zu verringern. Zwischen 2006 und 2007 entstanden 120 Exemplare, die Mercedes hauptsächlich in die USA verkaufte. 2008 folgte der CLK63 AMG Black Series mit einem 6,2-Liter-V8 und 500 PS. Dieses Auto war auf 700 Modelle limitiert.

2009 folgte der SL65 AMG Black Series. Laut Mercedes teilt er sich mit dem Serienmodell nur noch die Türen und Seitenspiegel. Statt eines V8 ist hier ein V12 unter der Haube montiert. 6 Liter Hubraum, Twin-Turbo-Aufladung und 661 PS. Weltweit gehen 350 Autos über die Ladentheke.

Danach ging die Black Series in eine Art Winterschlaf, bis sie 2013 mit dem C63 zurückkehrte. Dieser hatte einen 510 PS starken 6,2-Liter-V8, war breiter als die normale C-Klasse und verfügte über eine Coilover-Aufhängung. Die 2014 SLS AMG Black Series ist eines der auffälligsten Modelle, hauptsächlich dank der Flügeltüren. Weniger als 200 Exemplare fanden ihren Weg nach Amerika, und jedes Fahrzeug hatte einen 622-PS-starken 6,2-Liter-V8.