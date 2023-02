Mercedes G Werksabholung in Graz Die schmutzigste Neuwagen-Übergabe der Welt

Mercedes bietet für 2023 exklusive Werksabholungen der G-Klasse in Graz an. Teil davon ist ein ausführlicher Geländetest und eine Werksbesichtigung.

Die Werksabholung ist zweifellos der spektakulärste Teil beim Neuwagenkauf, den sich viele Kunden nach Möglichkeit gönnen. Je nach Marke und Modell wird die Übergabe des neuen Fahrzeugs mehr oder minder spektakulär zelebriert. Aber sauber und edel geht es immer zu, auch bei Mercedes, zumindest bis jetzt. Denn ab sofort kann sich ein kleiner Kreis der künftigen G-Kunden das Erlebnis einer artgerecht gehaltenen G-Klasse in ihrem natürlichen Habitat gönnen.

Rund 200 Termine sind hierfür buchbar, vorerst exklusiv für Kunden, deren Autos in Deutschland zugelassen werden. Die können sich dann zwischen 17. April und 16. November auf einen Kurztrip in die Geburtsstadt der G-Klasse nach Graz machen. Dort wartet zunächst ein gepflegtes Abendessen mit anschließender Hotelübernachtung in der schönen Hauptstadt der Steiermark. Am nächsten Morgen geht es per VIP-Shuttle in das Experience-Center neben dem Flughafen Graz (siehe Video oben), wo die geneigten Kunden ganz nach Gusto vom Schlammloch über die Wasserduchfahrt bis zum Kraxeln auf dem "Iron Schöckl" austesten können, was der G so drauf hat. Das ist allerdings ein "Kann" und kein "Muss", bei Bedarf kann man sich auch von einem erfahrenen Instruktor über die Hindernisse schaukeln lassen.

Nächster Programmpunkt ist dann die (besonders exklusive) Werksführung in den "heiligen Hallen" bei Magna Steyr, wo die G-Klasse seit über 40 Jahren gebaut wird. Auch hier begleitet vom persönlichen Instruktor, der die Geheimnisse der Manufaktur-Fertigung erläutert. Zum Mittagsmahl geht es zurück ins Experience-Center, wo zusätzlich noch Fahrerlebnisse ganz ohne Schmutz und Staub möglich sind, auf dem Gelände befinden sich auch Fahrdynamik-Teststrecken auf Asphalt.

MediaPortal Mercedes-Benz AG Hat alles im Blick: Ur-Modell der G-Klasse in seinem "Bernstein"-Kubus, das zentrale Ausstellungsobjekt in Grazer Experience Center.

Die eigentliche Übergabe des neuen Wagens läuft schließlich ebenfalls sehr exklusiv im Experience-Center: Die Schlüsselübergabe erfolgt an einem Glaskubus, in dem der Neuwagen verhüllt geparkt ist. Und der Opa passt auf, dass sich alle anständig benehmen: Im Experience-Center thront ein G-Baumuster 460 aus dem ersten Baujahr 1979 in einem über 44 Tonnen schweren Kunstharzblock als zentrales Element der Historien-Ausstellung.

Buchbar ist die Werksauslieferung ausschließlich über Mercedes Vertriebshändler zu einem dem Produkt angemessenen Tarif: 2.521 Euro netto sind in Österreich zu entrichten, die Umsatzsteuer in Deutschland kommt noch drauf. Angesichts der G-Preise (G 400 d ab 118.256 Euro, AMG G 63 ab 187.247 Euro) spielt das aber keine wesentliche Rolle mehr.

Fazit

Werksabholung einmal anders: Mercedes verbindet das Erlebnis der Neuwagenübergabe mit einem spektakulären Fahrerlebnis im Gelände. Zum Thema passt das, schließlich handelt es sich um den Mercedes G. Mit seinem Neuerwerb muss aber niemand in den Matsch, dafür stehen ausreichend Testwagen des Experience Center zur Verfügung.