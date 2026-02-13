AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Autobauer in der Krise: Diese 7 Maßnahmen sollen Mercedes retten

Strategie nach Gewinneinbruch
Diese 7 Maßnahmen sollen Mercedes retten

Mercedes kämpft mit einem beispiellosen Gewinneinbruch. Mit welchen Maßnahmen Ola Källenius den Stern wieder zum Strahlen bringen will. Die vielleicht wichtigste davon kommt nicht vom CEO.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.02.2026
Als Favorit speichern
Hand hält einen Mercedes-Stern
Foto: Thomas Kienzle via Getty Images

Das Jahr 2025 lief schlecht für Mercedes: Der Gewinn brach um 49 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro ein. Das klingt eigentlich nach viel Geld, aber vor ein paar Jahren waren es noch rund 20 Milliarden gewesen. Vor allem nimmt die Profitabilität ab, die Umsatzrendite sank von 8,1 auf fünf Prozent. Und die Luxusstrategie, von der inzwischen keine Rede mehr ist, scheint keine Früchte getragen zu haben. Denn der durchschnittliche Preis für einen Mercedes sank von 71.000 (2024) auf 68.100 Euro (2025).

Auf der Bilanzpressekonferenz am 12. Februar 2026 erklärten CEO Ola Källenius und seine Vorstandskollegen die negative Entwicklung und skizzierten, mit welcher Strategie und Technik sie das Unternehmen wieder erfolgreicher machen wollen. Das Ziel: Mittelfristig ...

