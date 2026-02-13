Autobauer in der Krise: Diese 7 Maßnahmen sollen Mercedes retten

Das Jahr 2025 lief schlecht für Mercedes: Der Gewinn brach um 49 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro ein. Das klingt eigentlich nach viel Geld, aber vor ein paar Jahren waren es noch rund 20 Milliarden gewesen. Vor allem nimmt die Profitabilität ab, die Umsatzrendite sank von 8,1 auf fünf Prozent. Und die Luxusstrategie, von der inzwischen keine Rede mehr ist, scheint keine Früchte getragen zu haben. Denn der durchschnittliche Preis für einen Mercedes sank von 71.000 (2024) auf 68.100 Euro (2025).