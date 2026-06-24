Nach Luce-Premiere: Ferrari trennt sich von Marketingchef – Nachfolger von BMW

Ferrari bestätigte den Wechsel am Dienstag (23.6.2026) in einer Mitteilung. Di Silvestre wird Teil des Leadership Teams und berichtet direkt an CEO Benedetto Vigna. Er folgt auf Enrico Galliera, der nach mehr als 16 Jahren bei Ferrari ausscheidet und laut Unternehmen "ein neues Kapitel" beginnen will.

Der Wechsel erfolgt in einer Phase, in der Ferrari den Markteintritt in die Elektromobilität öffentlich diskutieren muss. Ende Mai hatte der Hersteller den fünfsitzigen Elektro-SUV "Luce" vorgestellt. Das Modell stieß in der Autowelt auf ein gespaltenes Echo; Kritik gab es unter anderem am für Ferrari ungewohnten Design. Auch an der Börse blieb die Reaktion nicht ohne Wirkung. Nach der "Luce"-Vorstellung verlor die Ferrari-Aktie innerhalb eines Tages rund acht Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf einen Insider, Galliera habe sich bereit erklärt, bis zur Präsentation des neuen Autos im Amt zu bleiben.

Ferrari ordnet den Abgang des bisherigen Marketingchefs offiziell nicht als Konsequenz der "Luce"-Debatte ein. In der Mitteilung heißt es, Galliera habe seinen Schritt bereits vor einiger Zeit angekündigt. Vigna dankte ihm für seinen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens und zur Stärkung der Marke weltweit.

Mit Di Silvestre holt Ferrari einen Manager, der aus einem deutschen Premiumkonzern kommt und den italienischen Markt aus BMW-Perspektive geführt hat. Ferrari verweist in der Mitteilung auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Premium- und Luxusautoindustrie sowie auf internationale Management- und Transformationserfahrung.

Ferrari Ferrari-Marketing-Chef Enrico Galliera verlässt den Sportwagen-Bauer zum 1.7.2026.

Was der Wechsel für Ferraris Elektro-Phase bedeutet Der Zeitpunkt legt nahe, dass Ferrari die Vermarktung und kommerzielle Steuerung der nächsten Schritte rund um "Luce" und die weitere Elektrifizierungsstrategie besonders eng führen will. Der Chief Marketing & Commercial Officer ist in der Regel eine Schlüsselrolle, wenn ein Hersteller ein neues Produktfeld erklärt, Widerstände adressiert und die Positionierung in bestehenden Kundengruppen absichert.

Ob Di Silvestre die Kommunikation rund um "Luce" sichtbar neu ausrichtet, bleibt offen. Klar ist: Ferrari verbindet den Personalwechsel mit dem Beginn einer "nächsten Wachstumsphase" – und die startet faktisch in dem Moment, in dem der Hersteller sein erstes Elektrofahrzeug am Markt und im öffentlichen Diskurs etabliert.

Transparenzhinweis: Beim Aufmacherbild mit Massimiliano Di Silvestre wurde eine weitere Person aus dem Foto mit Hilfe von KI entfernt.