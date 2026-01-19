Neue Prämie für E-Autos und Plug-in-Hybride: Heute Vorstellung der Elektro-Autoförderung

Die Bundesregierung bringt die staatliche Kaufprämie für Elektroautos zurück. Nach bisher bekannten Informationen richtet sich das neue Förderprogramm gezielt an Privathaushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Die finanzielle Unterstützung soll nicht nur für den Kauf, sondern auch für das Leasing gelten. Antragsberechtigt wären ausschließlich Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wären ausgeschlossen (hier die Details zur Elektroauto-Förderung).

Der Zuschuss soll je nach Einkommenshöhe, Familienstand und weiteren Kriterien gestaffelt werden. Als Obergrenze für das zu versteuernde Jahreseinkommen werden 80.000 Euro pro Haushalt genannt, Familien mit Kindern sollen zusätzliche Zuschläge erhalten. Insgesamt stehen drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung. Nach Aussagen aus dem Umfeld des Programms könnten die Mittel für rund 800.000 Fahrzeuge über mehrere Jahre reichen.

Förderfähig wären demnach Neufahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Dazu zählen reine Batterieautos sowie Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch Plug-in-Hybride sollen berücksichtigt werden, allerdings nur dann, wenn sie bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllen. Eine Preisobergrenze, wie sie in früheren Entwürfen diskutiert wurde, scheint in der aktuellen Ausgestaltung nicht mehr vorgesehen. Gebrauchtwagen sind nach dem bisherigen Stand nicht Teil des Programms.

Wichtigste Eckpunkte, die bisher bekannt sind

Förderung für Privatpersonen , auch beim Leasing

, auch beim Rückwirkend ab 01.01.2026

ab Einkommensgrenze bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen, Zuschläge für Familien

zu versteuerndem Haushaltseinkommen, Zuschläge für Familien Zuschüsse je nach Fall zwischen 1.500 und 6.000 Euro

Förderung für Neufahrzeuge , Gebrauchtwagen nicht enthalten

, Gebrauchtwagen nicht enthalten Plug-in-Hybride nur bei Erfüllung technischer Mindestwerte

Budget: 3.000.000.000 Euro, Reichweite laut Planung etwa 800.000 Fahrzeuge Wann Anträge gestellt werden können, ist bislang nur grob absehbar. Nach jetzigem Stand soll ein Online-Portal im Laufe des Frühjahrs freigeschaltet werden. Verbindlich werden die Details erst mit der offiziellen Vorstellung am Vormittag und der anschließenden Veröffentlichung der Förderrichtlinie.

