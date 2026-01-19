AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Neue Prämie für E-Autos und Plug-in-Hybride: Heute Vorstellung der Elektro-Autoförderung

Neue Prämie für E-Autos und Plug-in-Hybride
Heute Vorstellung der Elektro-Autoförderung

Heute um 10:00 Uhr will Bundesumweltminister Carsten Schneider die Details der neuen E-Auto-Förderung vorstellen. Das Programm soll Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten und rückwirkend ab 01.01.2026 gelten.

Elektroauto-Förderung E-Auto Prämie
Foto: deepblue4you via Getty Images

Die Bundesregierung bringt die staatliche Kaufprämie für Elektroautos zurück. Nach bisher bekannten Informationen richtet sich das neue Förderprogramm gezielt an Privathaushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Die finanzielle Unterstützung soll nicht nur für den Kauf, sondern auch für das Leasing gelten. Antragsberechtigt wären ausschließlich Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wären ausgeschlossen (hier die Details zur Elektroauto-Förderung).

Der Zuschuss soll je nach Einkommenshöhe, Familienstand und weiteren Kriterien gestaffelt werden. Als Obergrenze für das zu versteuernde Jahreseinkommen werden 80.000 Euro pro Haushalt genannt, Familien mit Kindern sollen zusätzliche Zuschläge erhalten. Insgesamt stehen drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung. Nach Aussagen aus dem Umfeld des Programms könnten die Mittel für rund 800.000 Fahrzeuge über mehrere Jahre reichen.

Förderfähig wären demnach Neufahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Dazu zählen reine Batterieautos sowie Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch Plug-in-Hybride sollen berücksichtigt werden, allerdings nur dann, wenn sie bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllen. Eine Preisobergrenze, wie sie in früheren Entwürfen diskutiert wurde, scheint in der aktuellen Ausgestaltung nicht mehr vorgesehen. Gebrauchtwagen sind nach dem bisherigen Stand nicht Teil des Programms.

Wichtigste Eckpunkte, die bisher bekannt sind

  • Förderung für Privatpersonen, auch beim Leasing
  • Rückwirkend ab 01.01.2026
  • Einkommensgrenze bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen, Zuschläge für Familien
  • Zuschüsse je nach Fall zwischen 1.500 und 6.000 Euro
  • Förderung für Neufahrzeuge, Gebrauchtwagen nicht enthalten
  • Plug-in-Hybride nur bei Erfüllung technischer Mindestwerte
  • Budget: 3.000.000.000 Euro, Reichweite laut Planung etwa 800.000 Fahrzeuge

Wann Anträge gestellt werden können, ist bislang nur grob absehbar. Nach jetzigem Stand soll ein Online-Portal im Laufe des Frühjahrs freigeschaltet werden. Verbindlich werden die Details erst mit der offiziellen Vorstellung am Vormittag und der anschließenden Veröffentlichung der Förderrichtlinie.

Die wichtigsten Elektroauto-Neuheiten 2026 sehen Sie in der Fotoshow.

Fazit