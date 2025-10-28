AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Bis zu 10 Jahre: Nissan bietet neues Garantieprogramm "Nissan More"

Mehr Sicherheit für Gebrauchtwagen
Nissan bietet neue Garantie bis zehn Jahre

Mit dem neuen Garantieprogramm Nissan "More" verlängert sich der Schutz für Pkw der Marke auf bis zu zehn Jahre oder 200.000 Kilometer Laufleistung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.10.2025
Als Favorit speichern
Nissan Pulsar
Foto: Dani Heyne

Mit dem neuen Programm Nissan More erweitert der japanische Hersteller sein Garantieangebot deutlich. Privatkundinnen und -kunden können den Schutz ihres Fahrzeugs künftig bis zu einem Alter von zehn Jahren oder 200.000 Kilometern Laufleistung verlängern. Die Regelung gilt ab sofort für alle neu zugelassenen Nissan Pkw ab dem 15. Oktober 2025, ab Februar 2026 dann auch für bereits zugelassene Fahrzeuge der Marke in Deutschland.

Garantie auch für Gebrauchte

Die Verlängerung funktioniert einfach: Mit jeder planmäßigen Inspektion bei einem Nissan Vertragspartner verlängert sich der Garantiezeitraum automatisch um weitere zwölf Monate. Damit wird der Wartungstermin zugleich zum Schlüssel für langfristige Sicherheit. Der Leistungsumfang von Nissan More umfasst zentrale Antriebskomponenten wie Motor, Getriebe und Achsantrieb. Auch Teile wie Turbolader, Einspritzdüsen, Kompressoren oder Thermostate sind abgedeckt.

Ein Vorteil des neuen Modells liegt in seiner Offenheit: Auch Fahrzeuge, die bisher nicht im Nissan-Netz gewartet wurden, können in das Programm aufgenommen werden. Eine lückenlose Wartungshistorie bei Nissan ist nicht erforderlich. Zudem bleibt der Garantieanspruch beim Weiterverkauf erhalten – ein Pluspunkt für den Wiederverkaufswert.

Für noch umfassenderen Schutz bietet Nissan die Zusatzoption More Plus an. Sie kann zu jedem bestehenden More-Vertrag abgeschlossen werden und deckt Schäden in einem Umfang ab, der dem Niveau der bisherigen Nissan Care Anschlussgarantie entspricht. Das Angebot gilt europaweit und beinhaltet auch elektrische und mechanische Komponenten.

Lange Garantie ist Trend

Mit dem neuen Garantieprogramm folgt Nissan einem allgemeinen Trend in der Autobranche, der einst von Kia mit der Sieben-Jahres-Garantie ausgelöst wurde. Immer mehr Hersteller versprechen langfristige Sicherheit, zuletzt hatten Dacia (sieben Jahre), Peugeot (acht Jahre auf E-Autos) und sogar Lamborghini (zehn Jahre) ihre Programme aufgestockt. Aktueller Garantie-Spitzenreiter ist Toyota, wo Autos bis zu einem Alter von 15 Jahren und maximal 250.000 Kilometer abgesichert werden können.

