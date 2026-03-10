Plant Porsche die Limousinen-Fusion? Panamera und Taycan könnten eine Baureihe werden

Möglich wäre eine Baureihe, die Varianten mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybrid und rein elektrischem Antrieb umfasst.

Hintergrund sind wirtschaftliche Überlegungen innerhalb des Unternehmens. Nach einem Rückgang der weltweiten Verkäufe und hohen Entwicklungskosten überprüft Porsche derzeit mehrere Programme. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Reduzierung der Entwicklungsaufwendungen für neue Fahrzeugarchitekturen und Plattformen. Eine Stellungnahme von Porsche steht noch aus.

Zwei Baureihen mit ähnlicher Position im Modellprogramm Der Panamera und der Taycan besetzen im Porsche-Portfolio eine vergleichbare Rolle. Beide sind große viertürige Performance-Limousinen im oberen Preissegment. Technisch unterscheiden sie sich jedoch deutlich.

Der Panamera basiert derzeit auf der MSB-Architektur, die auch beim Bentley Continental GT eingesetzt wird. Für eine kommende Generation ist vorgesehen, diese Plattform durch die neuere PPC-Architektur zu ersetzen.

Der Taycan wiederum nutzt die J1-Plattform, die auch beim Audi E-Tron GT zum Einsatz kommt. Für eine nächste Generation war ursprünglich ein Wechsel auf die SSP-Sport-Architektur vorgesehen, deren Einführung sich jedoch verzögert.

Vor diesem Hintergrund prüft Porsche offenbar, ob es sinnvoll ist, beide Baureihen weiterhin vollständig getrennt zu entwickeln. Diskutiert wird demnach eine stärkere gemeinsame Nutzung von Komponenten sowie eine gemeinsame Modellstrategie.

Parallele Modellstrategien gibt es bereits Ein vergleichbares Vorgehen existiert im Porsche-Programm bereits bei anderen Baureihen. Der Macan mit Verbrennungsmotor wird in mehreren Märkten parallel zum elektrischen Macan angeboten, obwohl beide Fahrzeuge technisch auf unterschiedlichen Plattformen basieren.

Auch beim Cayenne verfolgt Porsche einen ähnlichen Ansatz. Verbrenner- und Elektroversionen sollen künftig unter einem gemeinsamen Modellnamen angeboten werden, obwohl sie technisch voneinander abweichen.

Für die großen Limousinen könnte ein ähnliches Konzept entstehen. Noch ist offen, ob eine mögliche gemeinsame Baureihe künftig den Namen Panamera oder Taycan tragen würde.

Abmessungen der Modelle liegen nah beieinander Auch bei den Fahrzeugdimensionen liegen beide Modelle relativ dicht zusammen. Der Radstand des Panamera beträgt 2.950 Millimeter, der des Taycan 2.900 Millimeter. Diese Differenz gilt intern offenbar nicht als grundsätzliches Hindernis für eine gemeinsame Modellstrategie. Eine neue Generation könnte so konstruiert werden, dass sie unterschiedliche technische Plattformen unterstützt.

Beim Panamera existiert zudem bereits eine Variante mit verlängertem Radstand. Diese Bauweise könnte auch für eine elektrische Variante genutzt werden, um unterschiedliche Radstandvarianten innerhalb einer Baureihe anzubieten.

Hohe Entwicklungskosten für Elektroplattformen Ein wichtiger Faktor bei den Überlegungen sind die Kosten für eigenständige Elektroplattformen. Porsche hat bereits rund 1,8 Milliarden Euro abgeschrieben, die im Zusammenhang mit verzögerten Plattformentwicklungen stehen.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an einer Überarbeitung seiner ursprünglichen Elektrifizierungsstrategie. Eine Zusammenführung der Modellreihen könnte dazu beitragen, Entwicklungsaufwand zu bündeln und langfristig Kosten zu reduzieren.

Wie ein mögliches gemeinsames Modell gestalterisch aussehen würde, ist derzeit nicht bekannt. Denkbar wäre eine Lösung ähnlich dem aktuellen Cayenne-Programm, bei dem Verbrenner- und Elektroversionen unterschiedliche Karosserievarianten innerhalb einer Modellfamilie darstellen.