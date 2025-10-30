Rückruf Audi A8, Q7 und Q8: Brandgefahr bei Plug-in-Hybriden

Rückruf bei Audi: Die Premiummarke des Volkswagen-Konzerns muss weltweit exakt 18.652 Fahrzeuge der Oberklasse-Baureihen A8 (siehe Video), Q7 und Q8 zurückrufen. In Deutschland sind 5.284 Fahrzeuge von der Maßnahme betroffen. Dabei handelt es sich um Plug-in-Hybrid-Versionen der genannten Modelle, die zwischen dem 22. August 2019 und dem 31. Juli 2024 produziert wurden. Der am 21. Oktober 2025 initiierte Rückruf wird vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht und trägt dort die Referenznummer 15663R. Audi führt die Aktion unter dem internen Rückruf-Code 93QQ.

Zu große Hitzeentwicklung beim Laden möglich Die Maßnahme wird von potenziellen Problemen an den Zellmodulen der Hochvoltbatterie hervorgerufen. Diese können beim Ladevorgang überhitzen; somit besteht Brandgefahr. Nähere Informationen zu den technischen Hintergründen des Problems hat uns der Hersteller trotz Nachfrage bislang nicht übermittelt. Einem Bericht der Fach-Website "Auto Service Praxis" zufolge empfiehlt Audi den Halterinnen und Haltern der betroffenen Fahrzeuge, bis zur Durchführung der Rückrufaktion auf ungewöhnliche Gerüche oder Hitzeentwicklung beim Laden zu achten und das Fahrzeug im Freien zu parken.

Um das Problem zu beheben, wird die Software der Hochvoltbatterie aktualisiert. Das soll zu einer verbesserten Temperaturüberwachung führen und eine Ladebegrenzung beinhalten. Wahrscheinlich müssen die betroffenen Autos dafür in die Werkstatt gebracht werden. Doch auch hier steht eine Bestätigung seitens Audi noch aus.