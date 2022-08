Rückruf Mercedes-Benz E-Klasse und GLC Leitungssatz macht Probleme

5/16 Wir fahren natürlich nicht nur off, sondern auch on the road. Auf der ebenen A5 wechselt der Antrieb im Eco-Modus gern in den Segelbetrieb. Dabei schaltet der Benziner ab, entkoppelt sich vom Rest des Antriebsstrangs und springt erst wieder an, wenn du das Gaspedal betätigst.