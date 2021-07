Porsche Taycan offenbar vor Rückruf Software legt Motor während der Fahrt still

Laut der Nachrichten-Agentur beschwerten sich schon Anfang des Jahres einige Porsche-Fahrer in den USA darüber, dass ihr Taycan unvermittelt ohne Antriebsleistung ausrollte. Am 17. Mai beschrieb die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) das Problem als "Verlust der Antriebskraft während der Fahrt bei jeder Geschwindigkeit". Die neun betroffenen Fahrer von Taycan der Modelljahre 2020 und 2021 gaben an, dass das Elektroauto ohne Warnung oder Fehlermeldung über einen Batteriefehler abgestorben sei. Sechs der Fahrzeuge konnten nach dem Absterben nicht wieder gestartet werden, so der Bericht der Behörde.

Was ist mit dem Audi E-Tron GT?

Porsche wird seinen Elektrosportwagen, von dem auch schon die Kombivariante Cross Turismo auf dem Markt ist, wohl zurückrufen meldet Bloomberg unter Berufung auf Kreise, die mit dem Vorgang vertraut seien. Eine offizielle Ankündigung könnte in den kommenden Tagen erfolgen, hieß es am 1. Juli. Es seien aber keine Unfälle oder Verletzungen gemeldet worden, sagte eine der Personen. Die Technik des Taycan nutzt auch der Audi E-Tron GT. Möglich also, dass auch das Elektro-Coupé der Ingolstädter ähnliche Probleme bekommt.

Ein Rückruf des ersten vollelektrischen Porsche wegen Softwareproblemen würde eine weiteres Beispiel für die Schwierigkeiten sein, die der immer weitergehende Einsatz von Elektronik in modernen Autos auslöst. Zuletzt musste Tesla die Software in mehr als 285.000 seiner Autos in China upzudaten, um Sicherheitsprobleme der umstrittenen Autopilot-Funktion auszumerzen.

Auch VW musste mit Software-Problemen und entsprechenden Updates Erfahrungen sammeln: Der ID.3 bot zu Beginn seiner Produktion nicht alle Funktionen, was VW allerdings ankündigte und mit Vergünstigungen "belohnte"; so lief beispielsweise ausgerechnet die Smartphone-Verbindung via Android Auto oder Apple Car Play nicht. VW rief die Autos in die Werkstatt, wo die Software dann erst für "Over-the-Air"-Updates ertüchtigt wurde.

Der Taycan ist grundsätzlich schon bereit für so genannte Over-the-Air-Updates. Ob das allerdings auch für so elementare Funktionen wie die Antriebssteuerung möglich ist, wird sich jetzt womöglich bald zeigen.

Fazit

Elektronik und Software bestimmen immer weitere Funktionsbereiche des Autos. Dementsprechend werden sie auch für mehr Fehler verantwortlich. Wer täglich mit Notebooks oder Smartphones umgeht, kennt nicht nur regelmäßige Software-Updates (over the Air), sondern auch zahlreiche Bugs und Fehlermeldungen. Absicherungen sollten beim Auto ähnliche Fehlerhäufigkeiten verhindern.