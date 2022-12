Sonderangebote bei Tesla Riesen-Rabatt in USA, Gratis-Supercharging bei uns

Teslas Drei-Monats-Rhythmus ist inzwischen bekannt: Immer zum Quartalsende pusht der US-Hersteller die Absatz- und Neuzulassungszahlen seiner Modelle besonders stark. Bisher hat die Truppe um Elon Musk dies recht diskret gesteuert; es fiel meist erst dann auf, wenn die entsprechenden Statistiken vorlagen. Nun geht Tesla in dieser Hinsicht aggressiver vor und winkt im Verkaufsendspurt 2022 unverhohlen mit Sonderangeboten. Denn ein Jahres- ist schließlich automatisch auch immer ein Quartalsende.

In Deutschland bieten die Texaner eine überschaubare Incentivierung: Als Lockstoff soll – erstmals seit Ende 2018 – die kostenfreie Nutzung des Supercharger-Netzwerkes dienen. Wer sich noch bis Jahresende einen Tesla kauft, kann für 10.000 Kilometer gratis am firmeneigenen Schnelllader Strom zapfen. Und zwar unabhängig, welches Modell man wählt; für das Basis-Model-3 (siehe Fotoshow) gilt das Angebot ebenso wie für ein Model S Plaid (siehe Video).

7.500 Dollar Rabatt in den USA

Außerdem gilt weiterhin das Kompensations-Programm für die Baureihen Model 3 und Model Y. Wer seinen Neuwagen bis zum 31. Dezember 2022 im Online-Konfigurator oder im Tesla-Store bestellt, aber sein Auto erst 2023 geliefert bekommt, erhält trotzdem den bislang gültigen Umweltbonus noch in voller Höhe. Tesla gleicht die niedrigeren Fördersummen aus eigener Tasche aus.

Im Vergleich zu jener in Nord- und Mittelamerika behandelt Tesla seine Kundschaft in Deutschland allerdings ziemlich stiefmütterlich. Und zwar nicht nur deshalb, weil das Gratis-Supercharging in den USA für 10.000 Meilen gilt, umgerechnet ungefähr 16.100 Kilometer. Hier fließen nämlich obendrein noch satte Rabatte – zumindest für Käuferinnen und Käufer, die sich vor dem Jahreswechsel noch ein Model 3 oder Y gönnen. In diesem Fall sinkt der Preis in den USA um 7.500 Dollar, was aktuell etwa 7.070 Euro entspricht. Im nördlichen Nachbarland beträgt der Rabatt immerhin 5.000 kanadische Dollar (knapp 3.500 Euro), während Tesla die Preise in Mexiko um 73.750 Pesos (etwas mehr als 3.500 Euro) reduziert.

Nur Bestandsware wird rabattiert

Allerdings kommen für die Sonderaktion in Nord- und Mittelamerika nur bereits gebaute Autos infrage; wer das Angebot nutzen möchte, kann also nicht frei über Farbe und Ausstattung des Autos entscheiden. Und auch mit Rabatt sind ist diese Bestandsware meist teurer als beim letzten Jahreswechsel – was zeigt, wie stark Tesla die Preise im Jahresverlauf erhöht hat.

Fazit

Nach rund vier Jahren lassen sich Teslas in Deutschland wieder kostenfrei an Superchargern laden. Allerdings gilt das Angebot diesmal nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Und im Vergleich zu den Sonderangeboten, von denen Kundinnen und Kunden in den USA profitieren, werden jene hierzulande mit Peanuts abgespeist.