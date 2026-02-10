Studie zu Unternehmensansehen: Tesla noch unbeliebter als die Bahn

Die Studie "Reputation&Trust 2025" des Analyseunternehmens Reputation and Trust Analytics hat das Ansehen von Unternehmen in sechs Ländern untersucht. Die Marke mit dem geringsten Ansehen auf dem deutschen Markt ist laut der Studie der US-Elektroautobauer Tesla, dessen Reputation im Vergleich zum Vorjahr rekordverdächtig gesunken ist. Tesla landete auf Rang 30 von 30 gelisteten Unternehmen. Der Imageverlust der Marke dürfte maßgeblich auf die Nähe von Elon Musk zum amerikanischen Präsidenten Donald Trump zurückzuführen sein.

Porsche als bester Autobauer Der Elektroautohersteller landete damit sogar hinter der oft gescholtenen Deutschen Bahn, die Platz 27 einfahren konnte. Das Unternehmen mit dem höchsten Ansehen in Deutschland ist laut Studienergebnis die Drogeriemarkt-Kette DM. Der Autobauer mit der höchsten Einstufung ist Porsche auf Platz 5, VW kommt auf Rang 23.

Für die Studie hat das Unternehmen im Juni 2025 deutschlandweit 3.594 Menschen im Alter zwischen 15 und 65 dazu befragt, welche beiden Unternehmen für sie das größte und das geringste Ansehen haben. Die 30 am häufigsten genannten Unternehmen wurden dann im Hinblick auf acht Kategorien wie etwa Nachhaltigkeit und Produkte näher untersucht.

Das Reputation&Trust-Forschungsmodell von Reputation and Trust Analytics verwendet eine fünfstufige Skala von 1 bis 5. Wenn der Reputationswert eines Unternehmens unter 2,5 liegt, ist sein Ruf sehr schlecht. Die Reputation eines Unternehmens gilt als ausgezeichnet, wenn der Wert mindestens 4 beträgt. Der ermittelte Reputationswert jedes Unternehmens ergibt sich aus dem Durchschnitt von acht Bereichen. Diese Bereiche umfassen die Verwaltung des Unternehmens, Finanzen, Führung, Innovation, Interaktion, Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsplatz und verantwortungsbewusstes Handeln.