Tempolimit 180 km/h für die Sicherheit Volvo V90 limitiert, XC90 schafft noch 220 km/h

Volvo limitiert bei seinen Neuwagen die Höchstgeschwindigkeit zum Modelljahr 2021 auf 180 km/h. Die Umstellung ist bereits in vollem Gange. Aber noch gibt es unlimitierte Autos.

Vor ziemlich genau einem Jahr sorgten die Schweden mit der Mitteilung für Aufsehen, dass ab dem Modelljahr 2021 kein Volvo-Modell mehr schneller als 180 km/h laufen soll. Sämtliche Neuwagen der Marke werden ab diesem Zeitpunkt mit dem elektronisch einprogrammierten Tempobegrenzer ausgeliefert, der auch gegen Aufpreis nicht entfernt werden kann. Hintergrund dieser Maßnahme ist die von Volvo "Vision 2020" getaufte Entwicklung, nach der möglichst ab 2020 niemand mehr in einem neuen Volvo-Modell getötet werden soll.

Für alle, die gerne einen Volvo hätten, der mehr als 180 km/h Spitze schafft, klingt Modelljahr 2021 nach einer ausreichenden Gnadenfrist – bei den meisten Herstellern beginnt ein neues Modelljahr nach den Werksferien im Sommer. Bei den Schweden allerdings ist die Umstellung aber schon in vollem Gange. Den XC40 gibt es nur noch mit Limiter.

Welche Modelle schaffen noch mehr als 180 km/h?

Von Volvo Deutschland ist zu hören, dass die Umstellung im Zeitraum von Anfang bis 23. Mai erfolgt. Die Bestellbarkeit der unlimitierten Versionen hängt von Modell und sogar Ausstattung ab. Je nach Modellvariante und Extras variiert der Produktionsslot. Liegt er vor der Umstellung für diese Baureihe, bekommt der Kunde ein Auto mit voller Höchstgeschwindigkeit, liegt er danach, hat der Neuwagen schon das Limit 180 km/h eingebaut. Die Website von Volvo Deutschland gibt darüber nicht überall Auskunft: Im Konfigurator finden sich nur Verbrauchsangaben und bei den technischen Daten außerhalb des Konfigurators ist die Welt für Speedjunkies noch in Ordnung. Der XC90 B5 etwa schafft hier mit seinen 235 PS immer noch 220 km/h und auch der XC40 überflügelt die 180 teils noch um 30 km/h.

Volvo 180 km/h Höchstgeschwindigkeit - das gilt sogar für den elektrischen XC40. Für ein E-Auto ist das vergleichsweise viel.

Der aktuelle Stand soll in den Preislisten abgebildet sein. Tatsächlich steht auf der vorletzten Seite bei der des XC40 als Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, genauso wie beim V90 selbst inder 300 PS starken Version B6, während der XC90 noch 220 km/h in der Preisliste stehen hat. Im Zweifel bleibt die Nachfrage beim Volvo-Händler. Der hat unter Umständen auch noch Modelle, die schon mit Limiter vom Band laufen, ohne die elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit bestellt oder bereits auf dem Hof. Bei denen ist die Ausstattung natürlich nicht mehr frei wählbar, aber meist sinnvoll zusammengestellt, so dass der Wagen später auch als Gebrauchter gefragt ist.

Dort könnte der fehlende Limiter in zwei drei Jahren ebenfalls zum Joker werden: Volvos Baujahr 2020 ohne begrenzte Höchstgeschwindigkeit dürften in ein paar Jahren wenige im Angebot sein, die Nachfrage hingegen wird größer Null sein. Damit steigt womöglich der Preis im Vergleich zu den limitierten Modellen. Volvo Deutschland hat darauf keinen Hinweis: Beim XC40 habe die Umstellung auf die limitierte Höchstgeschwindigkeit keinen Einfluss auf den Bestelleingang gehabt.

Fazit

Die Nachfrage nach neuen Volvos wird in den nächsten Monaten nachlassen. Aber nicht wegen der Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit, sondern wie bei den meisten Herstellern der Corona-Krise wegen. Laut Volvo Deutschland gebe es sicher Kunden, die der Marke wegen des freiwilligen Beschränkung den Rücken kehren. In Summe habe sich die Nachfrage auch nach den Modellen nicht verändert, die bereits mit elektronsichem Limiter vom Band laufen.

Aber Volvo-Fahrer, die es unterwegs oft eiliger haben, müssen sich jetzt auch mit Kauf eines neuen Volvo beeilen.