Verkehr
Politik & Wirtschaft

Tesla-Bilanz 2025: Elektroautobauer mit deutlichem Einbruch

Tesla-Bilanz 2025
Elektroautobauer mit deutlichem Einbruch

US-Elektroautobauer Tesla muss mit einem deutlichen Absatzrückgang klarkommen. Das vierte Quartal und auch das Gesamtjahr bleiben deutlich unter dem Vorjahr.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.01.2026
Als Favorit speichern
Tesla-Parkplatz Michigan Mall Farmington Hills USA
Foto: Gregory Shamus via Getty Images

Tesla vermeldet für das vierte Quartal 2025 weltweit 418.227 Fahrzeugauslieferungen an Kunden, das waren 15,6 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Davon entfallen 406.585 Einheiten auf die Baureihen Model 3 und Model Y. Für die anderen Modelle (Cybertruck, Model X, Model S) weist Tesla 11.642 Auslieferungen für das vierte Quartal aus. Produziert wurden bei Tesla im vierten Quartal insgesamt 434.358 Autos.

Einbruch nach US-Subventionsende

Der Einbruch bei den Auslieferungen dürfte auf das Ende der Elektroauto-Subventionen in den USA zurückzuführen sein. Bis Ende September konnten US-Kunden für ihren Tesla noch bis zu 7.500 Dollar Steuervergünstigungen einstreichen. Im dritten Quartal 2025 schnellten die Tesla-Auslieferungen noch um 7,4 Prozent auf 497.099 hoch, weil viele Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Im vierten Quartal kam – wie auch bei anderen Herstellern – der erwartete Rückschlag.

Mit dem Ende des vierten Quartals legte Tesla auch die Jahreszahlen vor. Insgesamt konnte der Elektroauto-Pionier 2025 weltweit 1.636.129 Autos an Kunden ausliefern. Hier liegt der Rückgang zum Vorjahr bei 8,5 Prozent. Der Jahresabsatz verteilt sich auf 1.585.279 Autos der Baureihen Model 3 und Model Y. Von den restlichen Baureihen konnten insgesamt weltweit nur 50.850 Fahrzeuge abgesetzt werden. Die Jahresproduktion gibt Tesla mit 1.654.667 Fahrzeugen an.

Fazit