Testzentrum Dudenhofen startet neu: Opel kann wieder Autos testen

Nach mehreren Monaten ohne regulären Betrieb hat das Testcenter Dudenhofen einen neuen Betreiber. Die TRIWO Automotive Testing GmbH hat im Juni 2026 die Betreiberschaft des traditionsreichen Prüfgeländes übernommen und den Testbetrieb wieder aufgenommen. Zunächst wird die Anlage exklusiv für den Eigentümer Opel genutzt, ab Anfang 2027 soll sie schrittweise auch anderen Automobilherstellern und Entwicklungsdienstleistern offenstehen.

Stillstand seit November 2025 Dem Neustart war eine längere Unterbrechung vorausgegangen. Im vergangenen Jahr hatte der bisherige Betreiber Segula Insolvenz angemeldet. Ende Oktober 2025 stellte Segula den Geschäftsbetrieb ein, wodurch 287 Arbeitsplätze entfielen. Das von Segula lediglich gemietete Testgelände wurde an den Eigentümer Opel zurückgegeben. Stellantis legte den Testbetrieb daraufhin zum 1. November 2025 vorübergehend still und führte Verhandlungen mit möglichen neuen Betreibern.

Mit der Übernahme durch TRIWO beginnt nun die Wiederinbetriebnahme des rund 280 Hektar großen Entwicklungs- und Testgeländes in Rodgau-Dudenhofen. Zunächst konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Infrastruktur wieder vollständig in Betrieb zu nehmen und die Testaktivitäten für Opel sicherzustellen. Den Neustart begleitet ein siebenköpfiges Kernteam. Weitere Mitarbeiter sollen in den kommenden Monaten hinzukommen.

Das 1966 eröffnete Testzentrum zählt zu den größten Fahrzeugerprobungsanlagen Europas. Zum Gelände gehören unter anderem Hochgeschwindigkeitsstrecken, Rüttelpisten, Steilwandkurven, Schleuderflächen sowie zahlreiche Versuchseinrichtungen für Dauerhaltbarkeit und Fahrdynamik. Künftig soll der Standort neben klassischen Fahrzeugtests auch Entwicklungs- und Validierungsaufgaben für Fahrerassistenzsysteme sowie Gesamtfahrzeugerprobungen übernehmen. Darüber hinaus sind Produktpräsentationen, Händlertrainings und Fahrerqualifizierungen vorgesehen.

Öffnung für andere Marken Stellantis sieht den Neustart als wichtige Voraussetzung für die weitere Nutzung des Geländes. Marcus Lott, Senior Vice President Stellantis Lead Engineering Central Europe, erklärt: "Mit TRIWO haben wir einen kompetenten und erfahrenen Betreiber für das Testcenter gewonnen. Damit ist gesichert, dass wir das Gelände auch in Zukunft nutzen können, um Fahrzeuge von Opel und anderen Stellantis Marken hier in Deutschland frühzeitig auf Herz und Nieren zu prüfen."

Ab Anfang 2027 soll das Testcenter schrittweise als herstellerunabhängiger Entwicklungs- und Teststandort geöffnet werden. Aufgrund seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen soll der Standort künftig auch für internationale Kunden leichter erreichbar sein.