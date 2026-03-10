Spritpreise: Mehrkosten von 700.000 Euro pro Monat für Flottenbetreiber

Die Deutsche Telekom beispielsweise unterhält hierzulande circa 17.000 Fahrzeuge, davon sind etwa 5.500 Geschäftsfahrzeuge und ungefähr 11.500 Teil der Serviceflotte. Der überwiegende Teil der Serviceflotte besteht ebenfalls aus Pkw. Die restlichen Fahrzeuge verteilen sich auf die Segmente Kleintransporter und Transporter.

1,5 Millionen Liter Sprit im Monat Der Fuhrpark zapft monatlich ca. 1,5 Millionen Liter Sprit. Weil laut Telekom der nicht elektrifizierte Teil der Flottenfahrzeuge aktuell hauptsächlich mit Diesel fährt, lässt sich einigermaßen gut überschlagen, wie sich der Preissprung auf die absoluten Kosten auswirkt.

Der Dieselpreis ist seit der militärischen Eskalation im Nahen Osten von etwa 1,72 auf inzwischen jenseits der 2,20 Euro (Stand 9. März, 17:00 Uhr) gestiegen. Das entspricht einer Verteuerung von rund 28 Prozent. Die Spritkosten (überwiegend eben Diesel) pro Monat sollten also im Februar (vor dem Angriff auf den Iran) noch etwa 2,6 Millionen Euro betragen haben. Die 2,20 Euro veranschlagt, würde sich die Monatsrechnung auf etwa 3,3 Millionen Euro verteuern. Die Mehrkosten betragen demnach etwa 700.000 Euro pro Monat.

E-Auto-Anteil hält Kosten im Zaum Noch krasser wäre die Kostenexplosion, wenn der Konzern nicht schon einen vergleichsweise hohen E-Auto-Anteil zumindest bei den Dienstwagen hätte. "Stand Ende 2025 sind über 60 Prozent der Geschäftsfahrzeuge elektrifiziert. Die komplette Elektrifizierung der Geschäftsfahrzeugflotte streben wir bis Ende 2027 an. Der Elektrifizierungsgrad der Serviceflotte beträgt zurzeit über 10 Prozent. Sukzessive elektrifizieren wir die Serviceflotte weiter unter Berücksichtigung von Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Einsatzgebieten", sagt Alexandra Hörsch, Pressesprecherin bei der Telekom, auf Nachfrage von BigBangMoovement, dem neuen gemeinsamen Newsletterformat der Motor Presse Stuttgart, des ETM Verlags und der Vogel Communications Group.

Keine Plug-in-Hybride bei der Telekom Bei der Elektrifizierung in Flotten fallen Nachhaltigkeits- und Kostenziele zusammen. Die Telekom ist Teil der "Science Based Targets initiative" (SBTi). Die haben vier große Umwelt- und Wirtschaftsorganisationen bereits 2015 ins Leben gerufen. Sie verpflichtet Unternehmen, ihre Klimaziele an den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft (1,5°C-Ziel) auszurichten. Dementsprechend hat "die Deutsche Telekom (…) bereits sehr früh mit der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in Deutschland begonnen. Wir haben uns auf konkrete CO₂-Einsparungen (v.a. Scope 1 +2) gemäß der SBTi-Empfehlungen verpflichtet. In diesem Rahmen erfolgt die Transformation auf eine nachhaltige Flotte. Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt sehen wir über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge bei BEV auch Kostenvorteile. Insbesondere bei Wartungs- und Kraftstoffkosten sind BEV den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich überlegen", so Hörsch.

Interessant: Mit Elektrifizierung sind ausschließlich reine Elektroautos gemeint, keine Plug-in-Hybride.

Siemens will 2030 rein elektrisch fahren Die Flotte des Münchner Siemens-Konzerns ist erheblich größer als die der Telekom. Sie besteht aus 43.000 Fahrzeugen. Davon sind immerhin 13.000 reine E-Autos, also etwa 30 Prozent. Auch Siemens reklamiert ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele für sich und "hat sich im Rahmen der EV100‑Initiative verpflichtet, seine gesamte Unternehmensflotte bis 2030 vollständig zu elektrifizieren".

"Das EV100‑Commitment ist Teil der umfassenderen Dekarbonisierungsstrategie von Siemens innerhalb unseres DEGREE‑Rahmenwerks, das unseren ganzheitlichen 360°‑Nachhaltigkeitsansatz beschreibt. Insgesamt geht es darum, bis 2030 klimaneutrale eigene Betriebsaktivitäten zu erreichen", so das Unternehmen. Das geht nur mit "100 % Elektrofahrzeugen, 100 % erneuerbaren Energien und 100 % Netto-Null-Gebäuden bis 2030".

SAP hält 18 Prozent PHEVs Auch der Dax-Konzern SAP hält etwa 18.000 Fahrzeuge für Mitarbeiter. Die variablen Kosten für Kraftstoffe steigen naturgemäß analog der Preiserhöhungen bei Benzin und Diesel. Aber, so SAP: "Die klare BEV-Strategie und die tatsächliche Umstellung auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge senken den Kostendruck etwas, solange die gestiegenen Ölpreise sich nicht auf die gesamten Energiekosten auswirken". Aktuell fahren bereits 38 Prozent der Flotte rein elektrisch. Anders als die Telekom, die keine PHEVs in der Flotte hat, sind 18 Prozent der SAP-Autos Plug-in-Hybride.

Aber SAP wird in Deutschland 2030 ebenfalls "fast keine Verbrenner" mehr in der Flotte haben. Das spart auch bei SAP Kosten: Steffen Krautwasser, Head of Global Car Fleet bei SAP, sagt: "Aufgrund der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen in der Unternehmensflotte sind wir als Unternehmen nicht mehr so stark abhängig von steigenden bzw. volatilen Treibstoffkosten wie in der Vergangenheit. Der größte Kostenblock bleibt der Wertverlust unserer Fahrzeuge". Gleichwohl, so Krautwasser, erhöhe ein Anstieg der Treibstoffpreise die Gesamtausgaben. "Das ist nicht schön, aber verkraftbar. Für eine bessere Planbarkeit benötigen wir stabile Energiepreise sowohl für Treibstoff als auch für Strom."