TotalEnergies zieht sich zurück Neuer Eigner für Tankstellen in Deutschland

Der französische Konzern TotalEnergies verkauft seine Tankstellen in Deutschland und den Niederlanden an einen Einzelhandels-Spezialisten.

Moderne Tankstellen sind längst mehr als Stationen, an denen man nur Sprit in den Tank füllt, bezahlt und schnell weiterfährt. Den Großteil des Umsatzes machen mittlerweile Reiseproviant, Lebensmittel, Tabakwaren und Co.

Kein Wunder, denn am Kraftstoff verdient der Pächter vor Ort nur wenige Cent. Die Preise an der Zapfsäule werden von den Konzernzentralen der Ölmultis gesteuert. Auch die haben mittlerweile geringere Margen als früher. Gestiegene Energiekosten belasten auch die Kalkulation bei der Herstellung von Treibstoff und dem Transport zu den Tankstellen.

Lieferverträge bleiben bestehen

Das französische Unternehmen TotalEnergies zieht die Reißleine. Die Tankstellen in Deutschland und in den Niederlanden werden verkauft, gleichzeitig will man – zumindest für einen Zeitraum von fünf Jahren – nur noch als Lieferant von Diesel, Super und Co. an die Stationen fungieren.

Hierzulande sind 1.198 Standorte betroffen, in den Niederlanden weitere 392. Neuer Eigentümer ist die kanadische Firma Alimentation Couche-Tard, ein Betreiber von Geschäften für Produkte des täglichen Bedarfs.

Die Einzelhandels-Spezialisten dürften mehr Erfahrung im Verkauf haben. Mit den Tankstellen von TotalEnergies bekommen sie stark frequentierte Standorte, bei denen das Geschäft an der Zapfsäule in Zukunft mehr und mehr zur Nebensache werden dürfte.

Bis zum Ende des Liefervertrags für flüssigen Kraftstoff werden die Tankstellen den Namen TotalEnergies tragen. Die Franzosen behalten zudem, wo vorhanden, die stationsnah gelegenen Ladesäulen für Elektroautos und Wasserstoff-Zapfsäulen. Außerdem wird weiterhin neben dem Großhandel von Treibstoffen auch das Lkw-Tankstellennetz AS24 betrieben.

In Belgien und Luxemburg gehen die 619 TotalEnergies-Tankstellen, im Gegensatz zu Deutschland und den Niederlanden, in ein Joint-Venture mit Alimentation Couche-Tard über, an dem TotalEnergies 40 Prozent der Anteile halten wird.

TotalEnergies hat im Rahmen seiner Zukunftsstrategie angekündigt, den Verkauf von Erdölprodukten bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu senken. In Kooperation mit Air Liquide soll ein Wasserstoff-Tankstellennetz für Lkw aufgebaut werden.

Fazit

Der französische Konzern TotalEnergies zieht sich aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland und den Niederlanden zurück. Neuer Eigentümer wird ein auf Einzelhandel spezialisiertes Unternehmen. Kraftstoffe dürften an den Stationen in Zukunft nur noch eine Nebenrolle spielen.