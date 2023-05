Toyota schummelt bei Crashtests Türbereiche manipuliert

Toyota hat an vier Modellen für Entwicklungsmärkte die Crashtestfahrzeuge speziell vorbereitet. Ein Whistleblower hat die Manipulation publik gemacht.

Der japanische Autogigant Toyota und seine Kleinwagentochter Daihatsu wurden dabei erwischt, wie sie Seitenaufpralltests für vier neue Modelle manipuliert haben, die für Märkte bestimmt sind, auf denen eh schon relativ niedrige Sicherheitsstandards gelten.

Türstrukturen modifiziert

Damit die Türverkleidungen mit den darunter liegenden Airbags sich bei einem Seitencrash nicht unvorteilhaft verformen, wurde die darunter liegende Türstruktur von Ingenieuren eigenständig an den für den Crashtest vorgesehenen Fahrzeugen modifiziert. Die Techniker erhofften sich dadurch bessere Sicherheitseinstufungen. Für die Serienproduktion waren diese Veränderungen nicht eingeplant. Aufgeflogen ist diese Manipulation durch den Bericht eines Whistleblowers an das Toyota-Management im April 2023.

"Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!"

Betroffen von der Manipulation sind der Toyota Yaris Ativ, der in Asien, dem Nahen Osten und Mexiko verkauft wird, der Toyota Agya dessen Produktion für diesen Juni geplant war und der in Ecuador verkauft werden soll, der Perodua Axia für Malaysia und Thailand sowie ein nicht näher bezeichnetes Modell, das sich noch in der Entwicklung befindet. Vom Toyota Yaris Ativ wurden bereits rund 76.000 Fahrzeuge verkauft, vom Perodua Axia etwa 12.000 Exemplare.

Toyota verspricht Aufklärung

Toyota hat bis auf Weiteres die Auslieferung der entsprechenden Modelle gestoppt und neue Crashtests angekündigt. Kunden, die bereits ein entsprechendes Fahrzeug besitzen, können es laut Daihatsu ohne weitere Maßnahmen weiter nutzen.

Der Toyota-Vorsitzende Akio Toyoda – der erst vor Kurzem von Koji Sato als CEO abgelöst wurde – entschuldigte sich in einer vom japanischen Autogiganten veröffentlichten Medienerklärung für die "Aktion, die das Vertrauen der Kunden missbraucht". Toyoda verspricht eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge. Zudem sollen die internen Abläufe so angepasst werden, dass solche Manipulationen nicht mehr möglich sind.

Umfrage 18599 Mal abgestimmt Sind Crashtest-Ergebnisse für Sie beim Fahrzeugkauf entscheidend? Ja, eine wichtige Entscheidungsgrundlage Nein, völlig unwichtig mehr lesen

Fazit

Ingenieure bei Toyota und Daihatsu haben bei vier Kleinwagen für Entwicklungsmärkte die Testfahrzeuge für den Seitenaufprall manipuliert, um eine bessere Sicherheitseinstufung zu bekommen. Ein Whistleblower ließ den Betrug auffliegen.