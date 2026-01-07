VW erhöht ID-Kaufprämie: ID.3 ist billiger als der Golf - aber nicht lange

Neues Jahr, neue Rabatte. Den Anfang macht Volkswagen: Die Kernmarke VW hat zum 1. Januar 2026 die Rabatte auf ihre Elektroautos erhöht. Im Rahmen der ID-Kaufprämie gibt es einen Nachlass von bis zu 5.000 Euro auf die Modelle der ID-Reihe – allerdings vorerst mit einer zeitlichen Begrenzung bis Ende März.

4.000 Euro Rabatt auf ID.3, ID.4 und ID.5 Wer sich für einen VW ID.3 , ID.4 oder ID.5 interessiert, kommt in den Genuss einer Kaufprämie in Höhe von 4.000 Euro. Bedeutet beim ID.3: Der elektrisch angetriebene Kompakte kostet in der Basisversion Pure (siehe Fotoshow) mit 170 PS starkem Heckmotor, 52-Kilowattstunden-Akku und 388 Kilometern WLTP-Reichweite nur noch 29.330 Euro. Damit ist er im internen Ranking nun billiger als ein Golf, der in der Grundausstattung aktuell 29.395 Euro kostet (1,5-Liter-Benziner mit 116 PS und Schaltgetriebe). Mit 65 Euro ist der Unterschied jedoch minimal.

Bei den SUV-Pendants ID.4 und ID.5 sinken die Preise dank der ID-Kaufprämie ebenfalls um 4.000 Euro. Der ID.4 Pure kostet demnach 36.335 statt 40.355 Euro, der ID.5 Pure verbilligt sich von 42.970 auf 38.970 Euro. Auch hier ist jeweils der 52-Kilowattstunden-Akku an Bord, der Reichweiten von 371 (ID.5) beziehungsweise 364 Kilometern (ID.4) nach WLTP ermöglicht.

Sogar 5.000 Euro können Kundinnen und Kunden sparen, die sich für einen VW ID.7 interessieren. Die Grundpreise sinken somit auf 49.105 Euro (Limousine) respektive 49.905 Euro (Tourer). Hierbei handelt es sich jeweils um die Pro-Version mit 286 PS starkem Motor an der Hinterachse, deren Batterie eine Kapazität von 77 Kilowattstunden bietet; das ermöglicht eine WLTP-Reichweite von 619 (Limousine) oder 606 Kilometern (Tourer). Eine billige Pure-Einstiegsversion gibt es beim ID.7 nicht. Insofern bleibt der Preisabstand zum Verbrenner-Bruder Passat vergleichsweise groß. Der nur als Kombi erhältliche Mittelklässler startet derzeit bei 42.540 Euro.

Kein Rabatt auf den ID. Buzz Volkswagen gewährt die ID-Kaufprämie sowohl für Bestell- als auch Lagerfahrzeuge. Neben privaten kommen auch gewerbliche Einzelkunden in den Genuss der Aktion. Der Elektro-Van ID. Buzz ist von der Rabattaktion übrigens ausgenommen. Hier müssen sich Schnäppchenjäger und -jägerinnen auf das aktuelle Sondermodell Freestyle oder die neue 75-Jahre-Edition stürzen, um beim Kauf Geld zu sparen.