Zeekr kommt Europa-Start 2023 mit zwei Autos

Der chinesische Autogigant Geely expandiert immer weiter. Mit neuen Marken, neuen Modellen und auf immer neuen Märkten. Ab dem vierten Quartal 2023 bieten die Chinesen die Marke Zeekr auch in Europa an. Der europäische Marktstart soll zunächst in Schweden und den Niederlanden erfolgen, wobei weitere Länder rasch folgen sollen. Das kündigte die Geely-Tocher auf der Shanghai Motor Show im April 2023 an.

E-SUV und E-Shooting Brake

Die ersten beiden Modelle, die Zeekr den europäischen Kunden präsentieren wird, sind der luxuriöse Shooting Brake Zeekr 001 und der Kompakt-SUV Zeekr X. Beide Modelle setzen rein auf Elektroantriebstechnik. Den Vorstoß in diese Schlüsselregion sieht Geely als wichtigen Meilenstein im Rahmen der ehrgeizigen globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens an.

Um mit den Zeekr-Modellen auch den Geschmack der europäischen Kunden zu treffen, sitzen das global verantwortliche Zeekr-Design-Zentrum sowie die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Schweden am Standort Göteborg. Als Hauptsitz für die Europa-Aktivitäten hat Zeekr Amsterdam in den Niederlanden auserkoren. CEO von Zeekr Europe wird Spiros Fotinos.

Andy An, Globaler CEO von Zeekr, erläutert: "Erst vor zwei Jahren präsentierten wir unser erstes hochmodernes Elektrofahrzeug, den Zeekr 001. Die Reaktion der Kunden auf unsere Marke war einfach unbeschreiblich und wir haben bereits mehr als 93.000 Einheiten verkauft. Und unser Portfolio ist weiter gewachsen – zunächst kam der Zeekr 009 hinzu und nun der Zeekr X, wodurch wir unser Wachstumspotenzial weiter ausbauen konnten. Nach der letzten Finanzierungsrunde der A-Serie, die 750 Millionen Dollar einbrachte, wurde Zeekr mit 13 Milliarden US-Dollar bewertet. Aufbauend auf diesem Erfolg freuen wir uns schon jetzt darauf, unsere Marke als wichtigen Schritt unserer Wachstumsstrategie auf dem europäischen Markt vorzustellen."

Angeboten werden sollen die Zeekr-Modelle in Europa in Form eines Komplettpakets, das eine Kombination von Dienstleistungen beinhaltet, die sämtliche Kundenbedürfnisse abdecken sollen − beispielsweise mit Angeboten zu Finanzierung, Versicherung, Lade- und Konnektivitätslösungen.

Die Marke Zeekr soll im Geely-Imperium die Oberklasse-Kundschaft bedienen. Die Marke Geometry bildet das Einstiegs-Level und mit der jüngst aus der Taufe gehobenen Marke Geely Galaxy zielt man auf das mittlere Preisniveau.

Zum Geely-Konzern gehören unter anderem noch die Marken Volvo, Lynk&Co, Lotus, Polestar, LEVC und der Nutzfahrzeughersteller Farizon. Zudem baut Geely im Joint-Venture mit Mercedes die neuen Smart-Modelle; zudem ist Geely Großaktionär beim Autobauer Mercedes. Mit Renault haben die Chinesen eine große Motoren- und Plattform-Kooperation eingefädelt. Und jüngst ist Geely auch beim Sportwagenbauer Aston Martin eingestiegen.

Fazit

Mit der Geely-Marke Zeekr drängt ein weiterer chinesischer Elektroautobauer auf den europäischen Markt. Los geht es im vierten Quartal 2023 mit zunächst zwei Modellen auf zwei Märkten. Die Zeichen stehen aber klar auf Expansion. Nachdem die europäischen Hersteller in China zunehmend unter Druck geraten, dürfte das chinesische Engagement in Europa auch hier für deutlich mehr Wettbewerb sorgen.