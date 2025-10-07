AMS Kongress
Kompakt
Leapmotor B05 Ultra: Elektrischer Hot Hatch aus China

Leapmotor B05 Ultra - Elektro-Hot-Hatch
Kommt diese China-Waffe auch zu uns?

Stellantis-Partner Leapmotor kündigt in China eine heiße Version des Elektro-Kompakten B05 an. Das Power-Modell bekommt den Namenszusatz Ultra.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.10.2025
Als Favorit speichern
Leapmotor B05 Ultra China
Foto: Leapmotor

Auf der IAA in München hatte Leapmotor eben erst das Kompaktmodell B05 vorgestellt, das auch nach Europa kommen soll. Auf dem chinesischen Heimatmarkt geht der Stellantis-Partner bereits einen Schritt weiter. Mit dem B05 Ultra wird dort eine extrem sportlich ausgelegte Version des Kompaktmodells angekündigt. Zudem soll der B05 das erste Modell unter dem neuen Sportlabel Ultra werden.

China-Start Mitte 2026

Während der normale B05 noch vor Jahresende in China auf den Markt kommen soll, datieren die Chinesen den Start des Ultra auf dem Heimatmarkt auf Mitte 2026. Später soll der B05 Ultra seinen Weg auf internationale Märkte finden.

Zur Technik des B05 Ultra liefert Leapmotor noch keine Informationen. Dafür gibt es bereits erste Bilder, die zeigen, was Leapmotor unter sportlichem Zuschnitt versteht. Das Aerodynamikpaket für den Ultra umfasst einen neu geformten Frontsplitter, einen größeren Heckspoiler und verschiedene Karosserie-Zierelemente in Hochglanzschwarz. Hinzu kommen 19 Zoll große Leichtmetallfelgen mit einem neuen Design. Der Innenraum soll mit Alcantara-Oberflächen aufgewertet werden.

Bis zu knapp 600 PS denkbar

Wie der Standard-B05 dürfte auch der B05 Ultra auf der bekannten Leap 3.5-Plattform mit 400-Volt-Technologie stehen. Über Antriebe und Leistungsdaten kann bislang nur spekuliert werden. Das Basismodell kommt nur mit Heckmotor und bis zu 218 PS. Denkbar ist, dass sich der Ultra an der aktualisierten Plattform des C10 bedient. Die setzt auf 800-Volt-Technik, Allradantrieb mit zwei E-Motoren und bis zu 585 PS.

