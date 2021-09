Nio-Europa-Start 2021 E-Autos aus China kommen mit Wechsel-Akku zu uns

Aus China bringt Nio seine E-Autos mit Batteriewechseltechnik nach Europa. Los geht es noch 2021 in Norwegen mit mit dem ES8. 2022 startet die Marke in Deutschland.

Das chinesische Unternehmen Nio mit Hauptsitz in Shanghai hat auf dem Heimatmarkt mit EC6, ES6 und ES8 bereits drei elektrisch angetriebene SUV-Modelle auf dem Markt, seit 2021 gibt's mit dem ET7 auch ein Limousinen-Flaggschiff. Ebenfalls 2021 meldeten die Chinesen, inzwischen 100.000 Fahrzeuge produziert zu haben. Dabei sah es zwischenzeitlich gar nicht gut aus. Noch im März 2020 teilte Nio selbst mit: "Der fortlaufende Betrieb hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, eine ausreichende externe Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu erhalten". Das war im Juli 2020 mit Krediten chinesischer Banken über umgerechnet 1,3 Milliarden Euro geschafft. Möglich wurde das durch eine Rahmenvereinbarung mit der Stadtregierung der Provinzhauptstadt Hefei. Darin hatte sich das Unternehmen dazu verpflichtet, Fabriken und Forschungszentren in der Stadt zu bauen. Ursprünglich wollte Nio eine Fabrik in Shanghai, später eine in Peking bauen. Die Kooperation mit der Stadt Hefei aber brachte die Finanzierungszusage.

Seitdem steigen die Verkaufszahlen rasant, auch die Corona-Krise scheint dem E-Autobauer wenig zu schaden: Der Vertrieb läuft ausschließlich online, wenn auch unterstützt durch Stores in chinesischen Großstädten. Da liegt es nahe, sich auf den globalen Märkten umzuschauen. Neu ist die Idee nicht. Praktisch seit der Gründung schielen sie bei Nio auf Elektroauto-Märkte außerhalb Chinas. Jetzt macht die Marke Nägel mit Köpfen und startet noch 2021 im Elektroauto-Vorzeigeland Norwegen.

Nio will zuerst nach Norwegen

Ab Juli, so Nio, soll das SUV ES8 über die neue Nio-App vorbestellbar sein. Die Abmessungen des ES8 (L x B x H: 5,02 x 1,96 x 1,76 Meter) entsprechen ziemlich genau denen des Audi Q7, nur der Radstand (3,01 Meter) ist 1,5 Zentimeter länger. Sein bis zu 100 kWh großer Akku reicht laut Nio für rund 500 WLTP-Kilometer. Das Fahrzeug soll als Sechs- oder Siebensitzer verkauft werden und kommt, wie in China, mit dem dem digitalen Assistenten Nomi, der als bewegliches Mini-Display-Männlein mittig auf dem Armaturenbrett sitzt. Wie sich der Nio ES8 auf deutschen Straßen schlägt, lesen Sie hier. Preise für das siebensitzige SUV in Norwegen nannte Nio bislang nicht. Ebenfalls noch nicht klar: Ob Nio auch in Europa seine Batterien in einem Miet-Modell anbieten wird.

Nio In Oslo entsteht ein vollwertiges Service- und Auslieferungszentrum. Vier weitere Standorte sollen folgen.

Batteriewechsel kommt doch

Dafür überraschen die Chinesen mit der Ankündigung, die einzigartigen Batteriewechsel-Stationen nach Europa zu bringen. Die entsprechende Typgenehmigung gilt für ganz Europa und umfasst auch die Batteriewechsel-Stationen. 4 davon sollen noch 2021 in Norwegen entstehen. Weitere Swap Stationen kommen 2022 hinzu, so dass in Norwegen ein Power-Netzwerk entstehen wird, welches unter anderem die fünf wichtigsten Städte und verkehrsreichsten Routen abdecken soll. Zusätzlich will Nio auch sein eigenes Supercharger-Netzwerk in Norwegen aufbauen.

2022 soll dann mit der Limousine ET7 das neue Flaggschiff nach Europa kommen. Die wird in China perspektivisch sogar mit Feststoff-Akkus angeboten und soll bis zu 1000 Kilometer schaffen. Die Europa-Spezifikationen beinhalten Lithium-Ionen-Batterien. Später folgen dann weitere (kleinere) SUVs, die allesamt bereits in China angeboten werden.

Nio sieht sich als Premium-Marke, die ihren Kunden maximalen Service bietet (eigene mobile Servicefahrzeuge, Hol- und Bring-Dienste). Dafür entsteht in Oslo ein vollwertiges Service- und Auslieferungszentrum. Kleinere Standorte sind in Bergen, Stavanger, Trondheim und Kristiansand geplant. Dort finden sich dann jeweils auch so genannte "Nio Spaces", beziehungsweise in Oslo ein 2000 Quadratmeter großes "Nio House". Dort können Kunden (und solche, die es werden wollen), tief in die Nio-Welt eintauchen.

Nio ET7 ab 2022 auch in Deutschland

Bernd Conrad In Deutschland startet Nio mit der Elektro-Limousine ET7.

Norwegen hat ein Jahr Vorsprung, bevor Nio einen weiteren europäischen Markt betritt. Im vierten Quartal 2022 soll der Vertrieb in Deutschland beginnen. Hierzulande, wo der chinesische Hersteller bereits mit einem Designstudio und seiner Europaniederlassung beheimatet ist, soll im ersten Schritt der Nio ET7 angeboten werden. Die Limousine basiert auf einer im Vergleich zu den SUV-Modellen weiterentwickelten Plattform. Als neuer Konkurrent zu Tesla Model S, Mercedes EQE und dem kommenden Audi A6 E-Tron wollen die Chinesen nur aktuelle Technologie auffahren.

Kameras und Sensoren, darunter auch ein Lidar-System, sind in das Design des Nio ET7 integriert. In welchem Umfang oberhalb eines erweiterten Autobahnassistenten die automatisierten Fahrfunktionen zum Marktstart in Deutschland zur Verfügung stehen werden, hängt nicht zuletzt von den Zulassungsbestimmungen ab.

Während Nio den ET7 in China ab 2022 auch mit einer 150 kWh großen Feststoffbatterie anbieten will, startet das Modell bei uns mit den von CATL zugelieferten Lithium-Ionen-Akkus. Versionen mit 70 oder 100 kWh Speicherkapazität stehen zur Wahl.

Das Vertriebs- und Kundenbetreuungssystem von Nio sieht auch in Deutschland die Eröffnung von "Nio Houses" vor. In diesen Niederlassungen wird es Showrooms, Arbeitsräume und Gastronomieangebote geben. Kleinere "Nio Spaces" außerhalb der Metropolen und Service Center sollen perspektivisch eine flächendeckende Präsenz der Marke garantieren.

Auch das Konzept der Batteriewechselstationen wird Nio mit nach Deutschland bringen. Im Rahmen eines Abomodells können Nio-Fahrer an diesen Standorten leere Akkus gegen volle austauschen und innerhalb von wenigen Minuten ihre Reise fortsetzen. Aktuell betreibt Nio auf dem chinesischen Heimatmarkt 471 dieser Stationen. "Unser Plan sieht die Errichtung von 4.000 Batteriewechselstationen vor, davon 1.000 außerhalb Chinas", erklärt Hui Zhang, Vice President Europe und Managing Director der Nio GmbH. Die Anzahl der in Deutschland geplanten Stationen ist noch nicht bekannt.

Das gilt auch für den Preis des Nio ET7. Er dürfte sich in einem Zielkorridor zwischen den Konkurrenten Mercedes EQE (wohl ab etwa 70.000 – 75.000 Euro) und Tesla Model S (ab 96.990 Euro) einordnen.

Fazit

Natürlich ist Nio nicht der erste chinesische Hersteller, der sich nach Europa wagt. Der Start in Norwegen ist nachvollziehbar, das macht die Konkurrenz auch nicht anders. Nio denkt aber von Beginn an eine Nummer größer: Eigene Lade-Infrastruktur, aufwändige Niederlassungen, eigener Fahrzeugservice und die einzigartigen Batterie-Wechselstationen sind eine echte Ansage. Für das vierte Quartal 2022 ist der Start in Deutschland vorgesehen.