Opel Corsa-e (2019) Das kostet der neue Elektro-Kleinwagen

Du brauchst ein paar Sekunden, um den neuen Corsa zu verkraften. Der Sprung ist gewaltig – optisch und technisch. Der Einfluss aus Detroit hat dem kleinen Opel in der Vergangenheit nicht nur gutgetan. Immer länger, höher und vor allem keilförmiger musste der Kleinwagen werden. Keine leichte Zeit für Opel-Designer wie Friedhelm Engler. Wenn der von der sechsten Corsa-Generation spricht, die fast fünf Zentimeter flacher ist als der Vorgänger, dann geht es auch um den Ballast, der mit dem Besitzerwechsel zur PSA-Gruppe (Peugeot, Citroën, DS) über Bord gegangen ist.

Und das mit dem Gewicht lässt sich tatsächlich messen. Rund 100 Kilogramm haben die Opel-Ingenieure beim Wechsel auf die CMP-Plattform eingespart. Vor allem im Kampf um niedrigere CO2-Werte und Verbräuche ist das ein gewaltiger Schritt.

Elektroantrieb? Ja, auch!

Opel Elektromotor vorn, die Batteriemodule im Fahrzeugboden: der neue Opel Corsa-e. Weil es ihn auch mit Benzin- und Dieselmotoren gibt, ist er auch als Elektromodell ein Fronttriebler.

Beinahe noch wichtiger ist aber die Flexibilität, die CMP beim Antrieb möglich macht. Klar kann der Corsa Benziner und Diesel, aber auch Elektro. Und zwar ohne Kompromisse, die die Opel-Ingenieure beim Prototyp Kadett Impuls 1 von 1990 noch eingehen mussten. Der kam zwar 103 Kilometer weit, doch die Blei-Säure-Akkus (13,6 kWh) waren extrem empfindlich und nicht sehr haltbar. Die 18 Batteriemodule des Corsa-e sind nicht einfach am Stück im Fahrzeugboden verbaut, sondern unter den Vorder- und Rücksitzen verteilt. Vorteil: Eine Art „Fußgarage“ für die Passagiere im Fond, die dadurch angenehm tief sitzen, und ein wunderbar flacher Kleinwagen (1,43 Meter), der nicht um die Höhe der Akkus in den Himmel wächst.

Umfrage Welchen Corsa würden Sie nehmen? 20 Mal abgestimmt Den Elektro-Corsa Einen Diesel-Corsa Einen Corsa mit Benzinmotor mehr lesen

Reichweite? 330 Kilometer nach WLTP

Opel Der elektrische Corsa kommt auf Wunsch mit digitalem Cockpit, setzt auf Touch- Bedienung und Knöpfe.

Rund 450 kg wiegt das 50 Kilowattstunden große Akkupaket im Unterboden, dessen Lithium-Ionen-Zellen vom chinesischen Zulieferer CATL kommen. Der 136 PS starken Elektromotor an der Vorderachse steuert Siemens bei. Auf die Batterie gewährt Opel acht Jahre Garantie. Die E-Maschine mobilisiert ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern und soll den Corsa-e in nur 2,8 Sekunden auf Tempo 50 sowie in respektablen 8,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Die maximale Reichweite gibt Opel nach dem WLTP-Zyklus mit 330 Kilometern an, im Realbetrieb sollten also um die 300 Kilometer drin sein. Ist dann das Ende der Leistung in Sicht, kann der Akku am Schnelllader in rund 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden, die mögliche Ladeleistung liegt bei 100 kW. Zum Vergleich: Der VW ID.3 schafft mit 125 kW nur unwesentlich mehr.

Der Fahrer kann zwischen drei Fahrmodi wählen: Normal, Eco und Sport. Sport soll die Reichweite nur moderat einschränken, während sie in Eco ohne Komfortverlust maximiert wird.

Produktion? Alle zusammen in Saragossa

Thorsten Weigl / Opel LED-Lichter sind Standard, und optional bringt der Corsa sogar das schlaue Matrixlicht ins Kleinwagen.segment

Spannend an der Corsa-Plattform, die auch der neue Peugeot 208 nutzt, ist neben der Flexibilität der Antriebe die Tatsache, dass alle Modelle auf einer Fertigungslinie gebaut werden können. Heißt: Der Corsa-e entsteht im spanischen Saragossa auf dem gleichen Band wie die Typen mit Verbrenner. „Die integrierte Lösung erlaubt es uns, flexibel auf Produktionsspitzen reagieren zu können“, erklärt Frank Jordan, der bei Opel die Vorausentwicklung und das Thema Elektromobilität verantwortet.

Innenraum? Opel setzt nicht auf i-Cockpit

Thorsten Weigl / Opel Bis zu 100 kW schafft der Corsa-e am Schnelllader, dann sind in 30 Minuten 80 Prozent Reichweite drin.

Wie grundlegend die Entwickler den Corsa umgekrempelt haben, zeigt sich im Innenraum. Trotz der technischen Verwandtschaft zum Peugeot 208 darf der Opel beim Cockpit einen eigenen Weg gehen. „Im PSA-Konzern legt man großen Wert darauf, dass sich die einzelnen Produkte klar voneinander unterscheiden – trotz gemeinsam genutzter Plattformen“, erklärt Designer Engler. Deshalb gibt es im Corsa statt des tief platzierten kleinen Lenkrads im Peugeot-i-Cockpit ein normales Volant, eine zum Fahrer hin orientierte Mittelkonsole, klassische Ergonomie und einen ansonsten betont schlanken Armaturenträger. Lediglich den Wählhebel und den einen oder anderen Schalter findet man so auch bei anderen Konzernmodellen.

Dabei wirkt das Interieur sehr luftig, trotz der flacheren Karosserie und der praktisch unveränderten Breite kommen auch Menschen über 1,80 Meter gut unter. Der Kofferraum fasst nun sogar 309 statt 285 Liter.

Wie sich das für ein Elektroauto gehört, gibt’s den Corsa-e auf Wunsch mit einem volldigitalen Cockpit, bei dem ein sieben Zoll großes Display die klassischen Rundinstrumente ersetzt. Direkt nebenan bildet der 10 Zoll große Touchscreen die digitale Kommandozentrale. Außerdem kommt der Corsa-e serienmäßig mit einer Klimaautomatik – gut für die Passagiere, vor allem aber für die Akkus. Denn im Schnelllademodus übernimmt der groß dimensionierte Klimakompressor auch das Thermomanagement der flüssigkeitsgekühlten Batteriezellen.Gegen Aufpreis gibt es auch eine Wärmepumpe, die die Klimatisierung des Innenraums noch effizienter macht.

Erster Check des Opel Corsa-e

1:17 Min.

Laden? An bis zu 85.000 Ladepunkten in Europa

Neu ist der Telematik-Service Opel Connect, der die Lücke von OnStar füllt, das seit dem Ausscheiden von Opel aus dem GM-Konzern nicht mehr zur Verfügung steht. Zum Leistungsumfang gehören Live-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, Fahrzeugdatenabruf per App sowie eine direkte Verbindung zu Pannenhilfe und Notruf. Auf Langstrecken haben Corsa-e-Kunden die Möglichkeit, über den PSA-Partner Free2Move Services einen Ladepass mit Zugriff auf mehr als 85.000 Ladepunkte in Europa zu nutzen. Ab der Ausstattungslinie Edition ist auch ein 11 kW On-Board-Charger im Auto.

Sicher? Sicher!

Als Sicherheitsausstattung stehen erstmals den Gegenverkehr ausblendende Matrix-LED-Scheinwerfer in der Aufpreisliste. Außerdem gibt es eine Verkehrszeichenerkennung. Neu sind ein Totwinkelwarner, ein adaptiver Abstandstempomat, ein sensorgesteuerter Flankenschutz, Notbremssysteme und Einparkhilfen.

Preise? First Edition bringt viel Ausstattung

Der Preis ist noch die Achillesferse jedes Elektroautos, doch mit 29.900 Euro bleibt der Strom-Corsa immerhin unter der 30.000er-Marke. Zieht man davon noch die 4000 Euro Elektroauto-Förderung ab, wird die Sache langsam spannend. Zum Start schnüren die Rüsselsheimer auch ein First-Edition-Paket, das für einen Aufpreis von 3000 Euro (32.900 Euro) nochmal deutlich mehr Ausstattung mitbringt. Dazu kommt ein Leasingangebot, das mit 299 Euro pro Monat den Corsa-e preislich überaus attraktiv platziert.

Opel Corsa-e: Alle Details zum Elektro-Corsa Thorsten Weigl / Opel 1/22 Zwischen dem Elektroauto-Einzelstück Kadett Impuls 1 aus dem Jahr 1990 (links) und Corsa-e liegen 30 Jahre, in denen sich die Marke mehrfach neu erfinden musste. Der Corsa zeigt, wie Opel künftig sein will: mutig, pragmatisch und elektrisch. Thorsten Weigl / Opel 1/22 Zwischen dem Elektroauto-Einzelstück Kadett Impuls 1 aus dem Jahr 1990 (links) und Corsa-e liegen 30 Jahre, in denen sich die Marke mehrfach neu erfinden musste. Der Corsa zeigt, wie Opel künftig sein will: mutig, pragmatisch und elektrisch. Thorsten Weigl / Opel 2/22 Du brauchst ein paar Sekunden, um den neuen Corsa zu verkraften. Der Sprung ist gewaltig – optisch und technisch. Der Einfluss aus Detroit hat dem kleinen Opel in der Vergangenheit nicht nur gutgetan. Immer länger, höher und vor allem keilförmiger musste der Kleinwagen werden. Thorsten Weigl / Opel 3/22 Wenn sie heute von der sechsten Corsa-Generation erzählen, die fast fünf Zentimeter flacher ist als der Vorgänger, dann geht es auch um den Ballast, der mit dem Besitzerwechsel zur PSA-Gruppe (Peugeot, Citroën, DS) über Bord gegangen ist. Und das mit dem Gewicht lässt sich tatsächlich messen. Rund 100 Kilogramm haben die Opel-Ingenieure beim Wechsel auf die CMP-Plattform eingespart. Thorsten Weigl / Opel 4/22 Vor 30 Jahren im Kadett Impuls 1 gab es zeitlose Karos, eine ansonsten spartanische Einrichtung, jede Menge Zusatzinstrumente und diverse Kompromisse: Der Impuls 1 kam zwar 103 Kilometer weit, doch die Blei-Säure-Akkus (13,6 kWh) waren extrem empfindlich und nicht sehr haltbar. Opel 5/22 Die Elektro-Gegenwart beim Corsa-e wirkt deutlich wohnlicher. Trotz der technischen Verwandtschaft zum Peugeot 208 darf der Opel beim Cockpit einen eigenen Weg gehen. Opel 6/22 „Im PSA-Konzern legt man großen Wert darauf, dass sich die einzelnen Produkte klar voneinander unterscheiden – trotz gemeinsam genutzter Plattformen“, erklärt Opel-Designer Friedhelm Engler. Thorsten Weigl / Opel 7/22 Rund 450 kg wiegt das 50 Kilowattstunden große Akkupaket im Unterboden, die Lithium-Ionen-Zellen kommen vom Zulieferer CATL, der 136 PS starke Elektro-motor an der Vorderachse von Siemens. Thorsten Weigl / Opel 8/22 Auf die Batterie gewährt Opel acht Jahre Garantie. Die E-Maschine mobilisiert ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern und soll den Corsa-e in nur 2,8 Sekunden auf Tempo 50 und in respektablen 8,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Thorsten Weigl / Opel 9/22 Frank Jordan, Leiter Vorausentwicklung und E-Mobilität, erklärt den Aufbau des 50-kWh-Akkus im Corsa-Unterboden. Die 18 Batteriemodule des Corsa-e sind nicht am Stück im Fahrzeugboden verbaut, sondern unter den Vorder- und Rücksitzen verteilt. Vorteile: eine Art „Fußgarage“ für die Passagiere im Fond, die dadurch angenehm tief sitzen, und ein wunderbar flacher Kleinwagen, der nicht um die Höhe der Akkus in den Himmel wächst. Opel 10/22 Wichtig: Der neue Corsa ist kein reines Elektroauto, sondern der Elektroantrieb ist einer von drei möglichen Antriebsarten. Es wird auch weiter Benzin- und Dieselmotoren geben. Gebaut werden alle Corsa im spanischen Werk Saragossa. Opel 11/22 Bestellbar ist der Corsa-e ab Juni 2019. Er soll 29.900 Euro kosten. Damit ist er gleich teuer wie die Basisversion des kommenden ID.3, der allerdings eine minimal kleiner Batterie mitbringt (48 kWh) und noch nicht zu bestellen ist. Opel 12/22 Das dunkel abgesetzte Dach wird es auch in einer hellen Ausführung geben. In beiden Fällen kostet die Kontrastfarbe Aufpreis. Opel 13/22 In 2,8 Sekunden spurtet der Corsa-e auf Tempo 50. Opel 14/22 Nach nur 8,1 Sekunden hat der elektrische Kleinwagen Tempo 100 erreicht. Opel 15/22 Die Auslieferung des Corsa-e wird laut Opel erst 2020 starten. Opel 16/22 Der elektrische Corsa bekommt eigenständige Felgen, die auf minimalen Luftwiderstand optimiert sind. Opel 17/22 Haushaltsstrom, Wallbox, Schnellladesäule: Der Corsa-e lässt sich überall laden. Opel 18/22 Wichtigster Unterschied zu Fahrzeugen, die ausschließlich als Elektroauto konzipiert sind: Der Corsa-e bekommt einen Frontantrieb. Die allermeisten Elektroauto-Plattformen setzten aus Traktionsgründen aber auf Heckantrieb. Opel 19/22 LED-Rücklicht beim neuen Opel Corsa-e. Opel 20/22 Optional gibt es für den neuen Corsa-e den Gegenverkehr ausblendendes LED-Matrixlicht. Opel 21/22 Kleines "e"-Badge als Erkennungszeichen des elektrischen Opel Corsa. Thorsten Weigl / Opel 22/22 LED-Lichter sind Standard, und optional bringt der Corsa sogar das schlaue Matrixlicht ins Kleinwagensegment.

Fazit

Auch wenn es bislang nur erste Fahreindrücke mit getarnten Prototypen gibt und noch ein paar Details zu Preisen und Ausstattung fehlen: Am neuen Corsa werden sich die allermeisten Kleinwagen messen müssen. Weil das Gesamtpaket aus Design und Technologie stimmt. Die Antriebsflexibilität gibt es in dieser Klasse aktuell von keinem anderen deutschen Hersteller. Größtes Problem des Corsa-e dürfte sein Preis werden. Der 50 kWh-Akku ist ein gewaltiger Kostenfaktor.

Zaubern können aber auch die anderen nicht: Eine Klasse drüber gibt's für den Preis des Corsa-e die Basisversion des VW ID.3 mit 170 PS. Der kommt mit einem minimal kleineren Akku (48 kWh) und mit Heckantrieb.