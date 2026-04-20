Zum fünften Mal in Folge ist der französische Autobauer Renault Premiumpartner der French Open, die vom 18. Mai bis 7. Juni 2026 stattfinden. Im Vorfeld des Tennisturniers haben die Franzosen jetzt ein neues Roland-Garros-Sondermodell vorgestellt.Nachdem im Vorjahr der Renault 5 im Tennis-Fokus gestanden hatte, kommt 2026 der Renault 4 in den Genuss als Filzball-Vorlage zu dienen. Als Sondermodell-Basis setzt Renault auf den ganz neuen R4 Plein Sud mit dem großen Stoff-Faltschiebedach.Weiß und schwarz und mit SchiebedachDer Renault 4 Roland-Garros E-Tech besticht durch eine Lackierung in Gletscherweiß, die mit schwarz gehaltenen Karosserieelementen kontrastiert werden. Dunkel daher kommen so unter anderem das Dach, die Radlaufverbreiterungen und die Außenspiegel. Die Kotflügel zieren silberne Roland-Garros-Plaketten. Die Radhäuser füllt Renault mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen vom Typ "Parisienne" in Schwarz mit Diamantschliff, Rauchlackierung und Nabendeckeln in Terracotta-Braun. Den gleichen Farbton tragen auch die Zierleisten an Front- und Heckstoßstange.\n\t\t\t,\n\t\tInnenraum im Tennis-LookDas Interieur ist mit einer maßgefertigten, hellgrauen Polsterung aus Recycling-Material ausgeschlagen. Die grafische Gestaltung soll an Sportbekleidung erinnern. Für Akzente sorgen blau gehaltene Elemente an den Sitzwangen, der Mittelarmlehne und den Türtafeln, die zusätzlich kleine französische Flaggen tragen. Die Rückenlehnen der Vordersitze tragen zudem ein geprägtes Roland-Garros-Logo. Auf dem Armaturenbrett prangt ein vertikaler Zierstreifen in eloxierter Metalloptik mit einer hinterleuchteten Fläche, die den Schriftzug "Roland Garros Paris" zeigt. Ein weiterer Tennis-Bezug findet sich am Schalthebel. Dessen Griffstück ist als Teil eines Tennisschlägers gestaltet und ebenfalls mit einem Roland-Garros-Logo versehen. Eine braune Ladeschale, braune Fußmatten und Alueinstiegsleisten mit Roland-Garros-Motiv runden die Sonderausstattung ab.Bewundert werden kann das Sondermodell auf einem Stand im Rahmen des Tennis-Turniers. In den Handel kommt es allerdings erst im Herbst 2026. Dann sollen auch die Preise kommuniziert werden.\n\t\t\t,\n\t\t