XXL Rabatt plus E-Auto-Förderung: Dacia Spring für 5.900 Euro!

Der kürzlich aufgefrischte Dacia Spring ist per se eines der günstigsten Elektroautos auf dem deutschen Markt. Vor einigen Tagen wurde der kleine Rumäne, der vom Kooperationspartner Dongfeng in China gebaut wird, noch ein bisschen günstiger. Seit Anfang Januar 2026 gewährt Dacia auf den Spring einen Elektrobonus in Höhe von 5.000 Euro. Damit sinkt der Listenpreis des Basismodells Dacia Spring Essential Electric 70 auf 11.900 Euro.

Bis zu 11.000 Euro Gesamt-Nachlass auf den Spring? Am gestrigen Montag (19. Januar 2026) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) das neue E-Auto-Förderungskonzept der Bundesregierung bekannt gegeben. Das beinhaltet eine staatliche Kaufprämie von maximal 6.000 Euro. Den Höchstsatz bekommen Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro, in denen zwei oder mehr Kinder im Alter unter 18 Jahren leben.

Der Dacia Spring ist freilich förderfähig. Es gibt im neuen Kaufprämien-Konzept keinerlei Einschränkungen bei den geförderten Fahrzeugen; sie müssen lediglich über einen Elektro-, Plug-in-Hybrid- oder Range-Extender-Antrieb verfügen. Eine 6.000-Euro-Prämie kann theoretisch beim mindestens 241.100 Euro teuren Porsche Taycan Turbo GT ebenso fließen wie beim Dacia Spring. Nur bei Letzterem wirkt sich die Förderung in Relation viel stärker aus als beim Porsche. Wer berechtigt ist, den Höchstsatz der Prämie zu erhalten, halbiert den bereits rabattierten Preis des Elektro-Dacia auf 5.900 Euro.

Doch kann das wirklich sein? Ein – je nach Sichtweise – vollwertiges Elektroauto zum Preis eines besseren Elektro-Motorrollers und günstiger als ein L7e-Wägelchen mit 45-km/h-Begrenzung? Schaut man ins Kleingedruckte auf der Dacia-Website, könnte man schnell in Versuchung kommen. "Der Elektrobonus von Dacia ist unabhängig von staatlichen Förderprogrammen", heißt es auf einer Unterseite, auf der die Rumänen über ihre Rabattaktion informieren. Allerdings folgt direkt im nächsten Satz eine Einschränkung: "Im Falle einer Ankündigung staatlicher Förderprogramme für elektrisch betriebene Fahrzeuge kann der Dacia Elektrobonus neu definiert werden."

Bisher keine Antwort von Dacia Dieser Fall ist mit der Schneider-PK eingetreten. Doch an der aktuellen Rabattregelung hält Dacia vorerst fest. "Wir bieten – parallel zur E-Auto-Förderung der Regierung – weiterhin unseren kürzlich kommunizierten 5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus an", sagt ein Sprecher. Allerdings der Einschränkung "bis auf Widerruf". Insofern ist der Dacia Spring derzeit tatsächlich ab 5.900 Euro erhältlich.

Hinzu kommt eine weitere kleine Einschränkung: "Der Elektrobonus gilt für Kaufanträge und Leasingverträge von Dacia-Spring-Neuwagen im Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 28.02.2026 und Zulassung vom 01.01.2026 bis 30.09.2026", heißt es auf der Website des Herstellers. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte also schnellstens Kontakt zum Dacia-Händler aufnehmen und nicht nur dem regulären Ende der Rabattaktion, sondern auch einem etwaigen Widerruf des Herstellers zuvorkommen.