Fahrer-Noten GP Singapur: Held des Rennens versteckt sich im Mittelfeld

Um Selbstlob war Fernando Alonso noch nie verlegen. Für den Fall, dass es die Zuschauer übersehen haben könnten, deponierte er gleich nach dem zweiten Überholmanöver gegen Isack Hadjar am Funk: "Ich bin der Held des Rennens." Alonso kämpfte an diesem Tag sechs Kollegen nieder, und das auf einer Strecke, auf der Überholen fast nicht möglich ist.

Alonso machte auch den Zeitverlust eines Neun-Sekunden-Boxenstopps wett. Vorne rechts klemmte die Radmutter. Doch das motivierte den Altmeister nur noch mehr. Er war in Singapur auf einer Mission, fuhr am Freitag Bestzeit, schaffte es am Samstag ins Q3 und ging mit seinen sechs WM-Punkten in der Gesamtwertung endlich an Teamkollege Lance Stroll vorbei, den er im Quali-Duell mit 18:0 ziemlich eindeutig in den Schatten stellt. Wir verneigen uns vor so viel Klasse mit der Bestnote.

Bestnote trotz Trainings-Crash Die Bestnote hatte sich auch Sieger George Russell verdient. Obwohl er seinen Mercedes am Freitag in die Tecpro-Bande gesteckt hatte. Aber selbst hier zeigte er seine Qualitäten. Er fuhr absichtlich frontal in das Hindernis. Ein Dreher und ein seitlicher Aufprall hätten mehr Schaden angerichtet.

Damit war der Ehrgeiz geweckt. Der Rest des Wochenendes erinnerte an Montreal. Wenn der Mercedes funktioniert, kann Russell jeden schlagen. Seine Pole Position mit 0,182 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen war ein Statement. Verstappen hätte die Zeit auch ohne die "Behinderung" durch Lando Norris nicht geschlagen.

Das Rennen exekutierte Russell im Stile eines Meisters. Fuhr konstant schnell, aber nur so schnell, wie er musste. Red Bulls riskante Reifenwahl mit Soft am Start half ihm dabei. Als Verstappen nach 19 Runden in die Boxen abbog, hatte Russell ein Polster von neun Sekunden. Das musste er nur noch verwalten. Er tat es fehlerlos.

Clive Rose via Getty Images Am Freitag sah es noch nicht nach dem zweiten Saisonsieg von George Russell aus.

Fahrer-Noten GP Singapur 2025 Hier die Noten in der Kurzübersicht. Die detaillierten Einzelkritiken finden Sie wie immer in der Galerie.