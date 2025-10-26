GP Mexiko 2025 Rennen: Norris neuer WM-Leader und Verstappen stresst sich mit Hamilton

Seit dem Grand Prix von Saudi-Arabien (20.4.) hieß der Tabellenführer in der Formel-1-Saison 2025 Oscar Piastri. Das ist nun Geschichte. Ein halbes Jahr später übernahm ausgerechnet sein Teamkollege Lando Norris beim Großen Preis von Mexiko (26.10.) die Spitze in der Fahrer-Wertung. Der Engländer siegte überlegen und kommt nun auf 357 WM-Punkte. Damit hat Norris einen Zähler Vorsprung auf seinen Stallgefährten.

Zweiter wurde Charles Leclerc im Ferrari, der bereits kurz nach dem Start nicht mehr Norris folgen konnte. Der McLaren-Pilot war klar der schnellste Mann in Mexiko. Es war das zweite Podium in Folge nach P3 in Austin (19.10.)

Max Verstappen schaffte noch den Sprung auf das Podest. Im Gegensatz zu den anderen Top-Autos schickte Red Bull seinen Star auf dem Medium-Reifen in den Grand Prix. Die Konkurrenz startete geschlossen auf dem soften Pirelli. Sein Rückstand in der Tabelle auf Norris beträgt nun 36 Punkte. Vor dem Wochenende hatte er noch 40 Zähler Abstand auf Piastri. In den letzten Runden war er noch Leclerc auf die Pelle gerückt, dann bremste ihn ein Virtual Safety-Car aus.

Colin McMaster via Getty Images Max Verstappen und Lewis Hamilton lieferten sich einen harten Zweikampf.

Verstappen im Clinch mit Hamilton Den Start entschied Lando Norris für sich. Er konnte auf der Innenspur die attackierenden Ferrari von Leclerc und Lewis Hamilton abwehren. Leclerc ging die Strecke aus und musste durch das Gras. Verstappen hatte von P5 kommend auf der Außenspur keinen Platz mehr und schoss ebenfalls durch die Wiese. Zwar gab Verstappen seine gewonnenen Positionen wieder ab, jedoch nicht an George Russell, der am Funk sich beschwerte.

Noch hitziger wurde es in Runde 6: Verstappen attackierte auf letzter Rille Hamilton. Dabei fuhr er ihm in Turn 1 auf das rechte Vorderrad. Hamilton hielt dagegen, Verstappen kürzte in Kurve 2 durch das Gras ab. Sein alter Rivale wollte vor Kurve 4 wieder kontern und verbremste sich, dabei schoss wiederum Hamilton durch die Wiese. Bearman nutzte die Konfussion und schlüpfte durch, als Verstappen Russell zur Seite drückte. Der Engländer verlor auch noch einen Platz an Antonelli.

Hamilton kassierte für das Abkürzen eine 10-Sekunden-Strafe. Sein Rennen war gelaufen. Verstappen hingegen kam ungeschoren davon.

Zak Mauger via Getty Images Oliver Bearman hielt Oscar Piastri hinter sich und wurde Vierter.

Red Bull mit besserer Taktik Der bestrafte Hamilton stoppte in Runde 24 dann als Erster aus der Spitzengruppe, fiel aber wegen der Zeitstrafe weit zurück. Auch die Konkurrenz wechselte kurz darauf die Reifen. Nur Verstappen blieb lange draußen. Als alle ihre Soft-Reifen gegen den Medium-Gummi eingetauscht hatten, fuhr der Niederländer noch bis zur 38. Runde, ehe er auf den weichsten Pirelli wechselte.

Verstappen überholte dann mit besseren Reifen Hamilton. Ferrari holte seinen Piloten zum zweiten Mal an die Box. Auch Mercedes und McLaren reagierten. Piastri profitierte dabei von einem langsamen Stopp bei Mercedes und kam an Antonelli vorbei.

Der McLaren-Fahrer kämpfte sich später noch an Russell vorbei, der nicht die Pace gehen konnte. Zuvor hatte sich der Engländer noch böse am Funk beschwert, dass Antonelli ihn vorbeilassen solle. Aber selbst mit freier Fahrt hatte er keine Chance, Piastri zu halten. Kurz vor Schluss war er noch drauf und dran den auftrumpfenden Bearman zu knacken, aber wie bei Verstappen half dem Haas-Mann das VSC.

Hülkenberg scheidet aus Bei Mercedes tauschte man noch zurück, Antonelli kam vor Russell auf P6 ins Ziel. Hamilton wurde Achter. Die letzten Punkte gingen an Esteban Ocon (Haas) und Sauber-Chauffeur Gabriel Bortoleto.