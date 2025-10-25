GP Mexiko 2025 Training 2: Max Verstappen baut sofort Druck auf die McLaren-Fahrer auf

Aussetzen im ersten Training? Kein Problem. Zumindest nicht für Max Verstappen. Der Weltmeister und Mann der Stunde in der Formel 1 hat das zweite Training in Mexiko klar für sich entschieden. Am Freitag (24.10.) schaffte er es in 1.17,392 Minuten den 4,304 Kilometer langen Kurs im Autódromo Hermanos Rodríguez zu umrunden. Und das, obwohl er im ersten Training seinen Red Bull an Arvid Lindblad abtreten musste. Eine klare Ansage an die Konkurrenz. Vor allem an die WM-Rivalen Oscar Piastri und Lando Norris.

Zweiter wurde Charles Leclerc. Nach der Bestzeit in FP1 bestätigte der Ferrari-Pilot die gute Frühform. Die Ferrari-Fans sollten aber nicht zu euphorisch sein. Bereits mehrere Male präsentierte sich die Scuderia am Freitag stark, um dann am Samstag durchgereicht zu werden. Dennoch machte die Performance von Leclerc am ersten Session-Tag Mut.

Der dritte Platz ging an Andrea Kimi Antonelli. Gleich zu Beginn beklagte sich der Italiener noch über Probleme an seinem Mercedes. Für einige Zeit stand der W16 auch in der Garage. Die Mechaniker konnten das nicht kommunizierte Problem aber lösen. Der Rookie verlor lediglich ein paar Tausendstel auf Leclerc.

Zak Mauger via Getty Images Lando Norris wurde im besten McLaren Vierter. Oscar Piastri erreichte nur Rang zwölf im zweiten Mexiko-Training.

Norris bester McLaren Lando Norris klassifizierte sich als Vierter. Als bester McLaren-Pilot hatte der Engländer aber bereits zweieinhalb Zehntelsekunden Rückstand auf Verstappen. Anfang des Trainings beklagte sich der WM-Zweite noch über Fehlzündungen an seinem McLaren. Auch wenn er auf einer schnellen Runde nicht den Speed von Verstappen hatte, überzeugte er in seinem MCL39 auf dem Longrun.

Lewis Hamilton schaffte es auf den fünften Platz. Der Rekordsieger musste sich von seinem Ferrari-Teamkollegen Leclerc aber anderthalb Zehntel einschenken. Zur Verteidigung sei gesagt, dass er im ersten Training aber aussetzen musste.

Sein alter Stallgefährte George Russell fuhr die sechstschnellste Zeit. Der Brite klagte vor allem über das Fahrverhalten seines Mercedes mit den Medium-Reifen. Das ist jedoch kein Phänomen, das nur die Silberpfeile erleiden. Max Verstappen hatte sich ähnlich dazu geäußert und es mit Fahren auf Eis verglichen.

Piastri abgeschlagen Ein ordentliches FP2 legte Yuki Tsunoda (Red Bull) mit P7 hin, dahinter reihte sich Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso ein. Neunter wurde Vorjahressieger Carlos Sainz im Williams. Der zweite Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll rundete die Top-10 ab.

Der WM-Leader Oscar Piastri kam hingegen nicht über den zwölften Platz hinaus. Allerdings musste er seinen besten Versuch auf dem Soft-Reifen abbrechen. Da dürfte am Samstag noch einiges kommen. Zu sicher darf sich der Australier aber nicht fühlen. Der Trend spricht gegen den Tabellenführer.

Nico Hülkenberg erreichte den 16. Rang. Nach dem guten Auftakt in FP1 mit P3 ging es wieder zurück. Er war noch ein paar 25 Tausendstelsekunden langsamer als sein Teamkollege Gabriel Bortoleto.