GP Mexiko 2025 Training 3: Norris hängt seine WM-Gegner ab – Verstappen in Problemen

Nach den vergangenen Wochen in der Formel 1 ist McLaren mehr und mehr unter Druck geraten. Max Verstappen hatte sich mit drei Siegen in den letzten vier Rennen an Oscar Piastri und Lando Norris herangerobbt. Auch in Mexiko legte der Champion in FP2 gut los und distanzierte seine WM-Rivalen von McLaren.

Am Qualifying-Tag (25.10.) des Mexiko-GP hat der Konstrukteurs-Weltmeister jedoch zurückgeschlagen. Lando Norris bewältigte den 4,304 Kilometer langen Kurs in 1.16,633 Minuten und beförderte sich damit in die Favoriten-Rolle für die Pole-Position des 20. WM-Lauf des Jahres.

Satte dreieinhalb Zehntel knöpfte der Engländer seinem ersten Verfolger ab. Und der war zur Überraschung vieler weder McLaren-Teamkollege Oscar Piastri noch Red-Bull-Star Max Verstappen. Lewis Hamilton (Ferrari) hatte sich mit einer guten Runde auf Platz zwei klassifiziert. Er war neben Norris der einzige Pilot, der unter der Marke von 1.17 Minute geblieben war. Auf Rang drei sortierte sich George Russell ein. Der Singapur-Sieger schimpfte jedoch während des Trainings über den Medium-Reifen, der auf dem Mercedes nicht wie gewünscht zu funktionieren scheint.

Piastri schlägt Verstappen Viertschnellster auf 2.200 Meter über dem Meer war Oscar Piastri. Der WM-Leader war damit deutlich besser in der Tabelle als noch am Trainingstag. Sorge sollte dem Australier aber der große Rückstand auf seinen Stallgefährten Norris sein: Sechs Zehntel bekam der 24-Jährige eingeschenkt.

Platz fünf ging an Charles Leclerc. Der zweite Ferrari-Fahrer bestätigte den starken Eindruck, den die Scuderia bereits am Freitag (24.10.) hinterlassen hatte. Erst auf dem sechsten Rang des Zeiten-Tableaus leuchtete der Name Max Verstappen auf. Es könnte sein, dass Red Bull nach den schwächeren Longruns aus FP2 den RB21 umgebaut hat. Dadurch scheint die Performance auf einer Runde verloren gegangen zu sein.

Albon neben der Strecke Siebter wurde Andrea Kimi Antonelli im Mercedes vor Isack Hadjar (Toro Rosso) und Yuki Tsunoda. Der Japaner verlor nur eine Zehntelsekunde auf seinen Stallgefährten Max Verstappen. Die Top-10 komplettierte Gabriel Bortoleto. Sein Sauber-Teamkollege Nico Hülkenberg musste sich Rang 14 zufriedengeben.

Schlecht lief es bei Williams. Das Team hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass der steile Heckflügel in der dünnen Höhenluft die Balance des FW47 unvorteilhaft verändern würde. Damit hatte vor allem Alexander Albon zu kämpfen, der mehrmals auf Abwegen war. Er reihte sich hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz auf Rang 16 ein.