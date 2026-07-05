Formel 1: Dieses Drama kostete Antonelli den Sieg in Silverstone

Alles schien auf den sechsten Saisonsieg von Kimi Antonelli in Silverstone (5.7.) hinauszulaufen. Der Tabellenführer konnte am Start zwar die Pole-Position nicht in die Führung umsetzen, doch im Verlaufe des Rennens legte der 19-Jährige die beste Pace an den Tag. Auf der Strecke überholte er zunächst Lewis Hamilton, dann machte er sich auf die Jagd von dessen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc.

Während der Kommandostand der Italiener Leclerc in Runde 25 an die Box holte, blieb Antonelli noch zehn Umläufe auf dem Medium-Reifen draußen. Dann startete er seine Aufholjagd. Innerhalb weniger Runden konnte der den Rückstand von 7,5 Sekunden halbieren.

Bis in Runde 41: Ausgang von Chapel wurde der Mercedes auf einmal langsam. "Es ist etwas gebrochen", funkte der aufgebrachte Antonelli an seinen Renningenieur Peter Bonnington und fuhr umgehend an die Box. Nach einem kurzen Check ging es wieder auf die Piste. Doch das Problem war nicht behoben. Dann brachte Bonnington Licht ins Dunkel: "Vorne ist die linke Radabdeckung gebrochen." Bei einem weiteren Notstopp entfernten die Mechaniker das beschädigte Teil am Mercedes.

Antonelli im Pech In der Zeitlupe wurde ersichtlich, was genau passiert war. Antonelli fuhr am Ausgang der Copse-Kurve außen über den Randstein. Die Erschütterung ließ das Teil abknicken. Danach verlor das Auto massiv an Abtrieb.

Trotz des Problems kam der Teenager auf Platz neun wieder heraus. Das hätte zwei Punkte bedeutet. "Ich kann versuchen, noch ein paar Punkte mitzunehmen", wollte Antonelli Schadensbegrenzung betreiben.

Allerdings war er wegen des stark untersteuernden Autos mehrmals neben die Strecke gefahren. Beim vierten Vergehen setzte es eine Fünf-Sekunden-Strafe, die am Ende des Rennens auf seine Zeit aufgerechnet wurde. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger war angefressen: "Ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht. Mein Auto ist kaputt!"

Safety-Car manifestiert Nullnummer Kurzzeitig schien Antonelli aber trotz der Strafe noch Zählbares am Sonntag aus Silverstone zu entführen. Dann flog allerdings Max Verstappen in seinem Red Bull ab. Die Rennleitung schickte in Runde 48 das Safety-Car auf die Strecke. Da das Rennen nicht mehr freigegeben wurde, beendete Antonelli das Rennen auf dem 16. Platz.

In der Weltmeisterschaft war die Nullnummer im Rennen ein herber Rückschlag. Seine WM-Rivalen George Russell und Lewis Hamilton wurden Zweiter beziehungsweise Dritter. Russell liegt nur noch 25 Zähler hinter seinem Stallgefährten. Hamilton hat einen Abstand von 32 Punkten.