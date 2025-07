Verstappen zum Horner-Rauswurf: "Ändert nichts an meiner Zukunft"

Die Energy Station von Red Bull platzte am obligatorischen Medientag (24.7.) des Grand Prix von Belgien sprichwörtlich aus allen Nähten. Die Medienvertreter wollten Max Verstappen ersten öffentlichen Auftritt nach der Freistellung von Christian Horner reden hören.

Red Bull hatte den langjährigen Teamchef am 9. Juli dieses Jahres von seinen Aufgaben entbunden. Kurz nach dem Großen Preis von England entschied sich die Führung des Konzerns zu diesem Schritt. Horner war mehr als 20 Jahre eine der prägenden Figuren des Rennstalls. Doch der sportliche Abwärtstrend seit Mitte 2024 und die etwaige Affäre mit einer Angestellten ließ die Verantwortlichen handeln.

Max Verstappen ist selbst durch das Junioren-Programm von Red Bull gelaufen. Seit 2016 fährt er für das A-Team. Vier Weltmeister-Titel, 65 Grand-Prix-Siege und 44 Pole-Positions sammelte er unter der Ägide von Horner. Ab dem Rennen in Spa (27.7.) hat der Niederländer mit Laurent Mekies nun einen neuen Teamchef. Der Franzose rückt vom B-Team Toro Rosso zu Red Bull auf und soll den Tanker wieder auf Kurs bringen. Und das auch, um Verstappen bei Laune zu halten.

Für Verstappen ändert sich nichts

Der Superstar wurde sofort zur Horner-Entlassung gefragt. "Das Verhältnis zwischen mir und Christian wird sich nicht ändern", erklärte der 27-Jährige. "Er ist wie eine zweite Familie für mich." Gab es eine mögliche Verstimmung zwischen ihm und Horner? "Die Leute können eine andere Meinung haben, das ist in Ordnung. Meine Meinung behalte ich für mich", entgegnete der Champion lakonisch. "So läuft es manchmal auf der Welt. Ich gehe nicht in die Details."