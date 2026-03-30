Formel 1: Fahrer-Kritik: Nur eine Bestnote – aber nicht für den Sieger

Die Rennen sind dieses Jahr abwechslungsreicher, was auch an den Startproblemen bei Mercedes liegt. Die Reihenfolge der Top-Teams änderte sich im Laufe des Suzuka-Rennens mehrmals. Das Safety-Car wirbelte das Feld zusätzlich durcheinander.

Die TV-Regie fokussierte sich vor allem auf den Kampf um den Sieg und die Podestplätze. Die Fahrer im Mittelfeld und die Hinterbänkler waren kaum im Bild. Dabei lieferten auch hier einige Piloten starke Leistungen ab. Wer besonders glänzen konnte, verraten wir in unseren Fahrer-Noten:

1. Andrea Kimi Antonelli – Note: 09/10

Antonelli hinterließ schon in den Trainings einen stärkeren Eindruck als Russell. Ohne den verpatzten Start hätten wir die Bestnote gezückt. So musste das Safety-Car aushelfen.

2. Oscar Piastri – Note: 10/10

Nachdem er in Melbourne und Shanghai nicht starten konnte, zeigte Piastri endlich was er kann. Mit unterlegenem Material kämpfte er gegen die beiden Mercedes lange um den Sieg.

3. Charles Leclerc – Note: 09/10

Bei Leclerc fährt der Frust mit. Sein Mut wird in der Qualifikation nicht mehr belohnt. Dank Hilfe der Mercedes-Software schaffte er es im Rennen immerhin, Russell zu knacken.

4. George Russell – Note: 08/10

Bei Russell ging alles schief, was schiefgehen konnte. Technik- und Safety-Car-Pech warfen ihn vom Podium. Für den verpatzten Setup-Umbau trägt er zumindest eine Teilschuld.

5. Lando Norris – Note: 08/10

Norris wurde im Training von der Technik im Stich gelassen. Platz 5 in der Qualifikation und im Rennen, jeweils vor Hamilton, war mit den begrenzten Übungsrunden schon ein Erfolg.

6. Lewis Hamilton – Note: 07/10

Mit guten Aktionen hier und da zeigte Hamilton, dass er es noch nicht verlernt hat. Insgesamt konnte er die Pace von Teamkollege Leclerc aber nicht mitgehen. Sogar Norris war schneller.

7. Pierre Gasly – Note: 09/10

Viel besser geht es nicht. Mit Platz 7 in Quali und Rennen holte Gasly das Maximum heraus. Fast das komplette Rennen musste der Franzose dem Druck von Verstappen standhalten.

8. Max Verstappen – Note: 07/10

Selbst Verstappen schafft es nicht, den bockigen Red Bull in die Spur zu bringen. Im Quali flog er schon im Q2 raus. Im Rennen fand er keinen Weg vorbei am Alpine von Gasly.

9. Liam Lawson – Note: 08/10

Ein gebrochener Frontflügel sorgte bei Liam Lawson für das frühe Aus in der Qualifikation. Im Rennen ging es mit Safety-Car-Glück und einem guten Speed dennoch in die Punkte.

10. Esteban Ocon – Note: 07/10

Für Ocon geht es langsam aufwärts. Zum ersten Mal in dieser Saison gewann der Franzose das interne Quali-Duell. Ohne Safety-Car wäre wohl mehr als nur ein Punkt rausgesprungen.

11. Nico Hülkenberg – Note: 07/10

In der Qualifikation gab Hülkenberg eigene Patzer zu. Der schlechte Start ist dem Auto zuzuschreiben. Mit einem starken Rennen verpasste er Punkte am Ende dennoch nur knapp.

12. Isack Hadjar – Note: 07/10

Den Sieg im Quali-Duell mit Verstappen kann sich Hadjar verdient ans Revers heften. Im Rennen fiel der Youngster früh zurück. Safety-Car-Pech warf ihn ganz aus den Punkten.

13. Gabriel Bortoleto – Note: 06/10

Der Einzug ins Q3 war Bortoletos Highlight am Suzuka-Wochenende. Wie bei Hülkenberg ging dann der Start in die Hose. Am Ende kam er zwei Plätze hinter dem Teamkollegen ins Ziel.

14. Arvid Lindblad – Note: 08/10

Nach Technikpech im zweiten und dritten Training war es fast ein Wunder, dass es Lindblad ins Q3 schaffte. Im Rennen ließ das Safety-Car den Traum von WM-Punkten zerplatzen.

15. Carlos Sainz – Note: 09/10

Nur Sainz zeigt aktuell, was im Williams steckt. Den Teamkollegen hat der Spanier im Griff. Punkte lagen dieses Mal aber nicht in Reichweite. Platz 15 war das höchste der Gefühle.

16. Franco Colapinto – Note: 05/10

Das Tempo von Gasly konnte Colapinto in Suzuka nie mitgehen. Auch wenn es keine Strafe gab, muss man sein Verhalten beim Bearman-Crash zumindest hinterfragen.

17. Sergio Pérez – Note: 09/10

Cadillac hat mit Aston Martin aktuell nur einen Gegner. Versteckt im Hinterfeld lieferte Pérez ein starkes Rennwochenende in Suzuka ab. Auf P17 kam er immerhin in der Führungsrunde an.

18. Fernando Alonso – Note: 08/10

Bei Aston Martin verbuchte man die erste Zielankunft des Jahres durch Alonso schon als Erfolg. Der frisch gebackene Vater konnte immerhin Bottas und Albon hinter sich lassen.

19. Valtteri Bottas – Note: 06/10

Bottas verlor nicht nur das Duell gegen Pérez, sondern kam auch hinter Alonso ins Ziel. Die Verzweiflungstaktik mit dem Start auf harten Reifen führte auch nicht zum Erfolg.

20. Alexander Albon – Note: 06/10

Die schwache zweite Hälfte des Vorjahres setzt Albon nahtlos fort. Der Thailänder fühlt sich nicht wohl im Williams. Das Rennen wurde am Ende zu einer Testsession umfunktioniert.

21. Lance Stroll – Note: 07/10

Zum 39. Mal in Folge verlor Stroll das Quali-Duell gegen Alonso. In Runde 7 schaffte er es an seinem Teamkollegen vorbei und hielt diese Position auch bis zu seinem Ausfall in Runde 30.

22. Oliver Bearman – Note: 05/10