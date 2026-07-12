Formel 1: Diebstahl in Silverstone - Polizei sucht zwei Verstappen-Helme

Was ist denn da auf der britischen Insel los? Erst im vergangenen Jahr war es bei einer Ausstellung historischer Jordan-Rennfahrzeuge im Rahmen des England-GPs zu einem Zwischenfall gekommen. Besucher hatten sich ohne Erlaubnis einfach in die alten Autos gesetzt. Dabei war es zu Beschädigungen gekommen. Außerdem wurde das Lenkrad eines 1990er Leyton House CG901 entwendet.

In diesem Jahr muss die Polizei in Silverstone erneut auf Verbrecherjagd gehen. Dieses Mal wurden zwei Rennhelme im Design von Max Verstappen geklaut. Es handelt sich dabei nicht um echte Rennhelme des Red-Bull-Piloten, sondern nur um extra angefertigte Replika-Helme. Aber auch die sind in Originalgröße bekanntlich nicht ganz billig.

Sie wurden aus einem Van geklaut, mit dem die von Red Bull unterstützte Organisation "StemX" im Rahmen des Rennwochenendes Werbung für die eigene Arbeit machen wollte. Die 2024 gegründete Initiative betreibt ein mobiles Klassenzimmer, das zu Schulen in ganz Großbritannien reist.

Ihr Hauptziel ist es, Kinder aus benachteiligten Verhältnissen an Ingenieurs-Studiengänge wie Physik, Mathematik oder Maschinenbau heranzuführen. Mit der Begeisterung für naturwissenschaftliche Fächer will man sicherstellen, dass es genug Nachwuchs für die Jobs in der Formel-1-Industrie gibt.

Bitte um Rückgabe der Helme Mit den nun gestohlenen Helme wollte man die Begeisterung der Kinder für den Motorsport wecken. Sie wurden extra dafür angefertigt. Unterstützt wird die Initiative auch vom ehemaligen Red-Bull-Mechaniker Calum Nicholas. Das langjährige Crew-Mitglied von Max Verstappen meldete sich mit einer Nachricht auf seinem X-Account, um die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach den Dieben zu bitten.

Dabei richtete sich der Brite auch direkt an die Ganoven: "An die Diebe, die beschlossen haben, die Helme aus dem Red-Bull-STEMx-Van zu stehlen: Macht euch bewusst, dass ihr damit den Kindern der Schulen, die das Programm diesen Sommer besuchen sollte, etwas weggenommen habt – denn die Helme können nicht rechtzeitig ersetzt werden."

Dazu warnte er die Diebe, dass die Polizei ihnen schon auf der Spur sei: "Der ganze Vorfall wurde von den Überwachungskameras auf Video aufgezeichnet. Die Uhr tickt also – ihr solltet euch besser überlegen, die Helme zurückzubringen!"