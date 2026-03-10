AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Formel 1
Formel 1 News

Formel 1: Kommentar zur permanenten Kritik der Verlierer am neuen Reglement

Kommentar zur Regel-Kritik
Die Panik-Mache muss aufhören!

Nach dem ersten Rennen überstrahlt das Gejammer der Verlierer alles. F1-Experte Joel Lischka rät der Königsklasse, sich davon nicht treiben zu lassen. Die Teams werden schnell einige Probleme in den Griff bekommen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.03.2026
Als Favorit speichern
Lando Norris - McLaren - GP Australien 2026
Foto: Andy Hone via Getty Images

Vor wenigen Wochen hatte Kollege Grüner zu Recht darauf verwiesen, dass die Formel 1 einen Plan B brauche. Die ersten Eindrücke von den Testfahrten in Bahrain waren alles andere als gut. Das extrem starke Rekuperieren, um die Batterien ausreichend zu laden, hatte wenig mit Fahren am Limit zu tun. Gut, bei Testfahrten wird ohnehin selten Tempo gebolzt. Dennoch war die Stimmung schlecht. Allen voran Chef-Kritiker Max Verstappen richtete das neue Reglement samt Autos hin.

Das ist verständlich. Schließlich will der Superstar seinen Red Bull am Limit bewegen. Das erste GP-Wochenende änderte nichts an seiner Meinung. Nach dem Rennen stellte er sich vor die TV-Kamera und entgegnete der Frage einer Kollegin, ob ihm seine Aufholjagd Spaß gemacht habe,...

Mehr zum Thema George Russell