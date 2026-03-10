Formel 1: Kommentar zur permanenten Kritik der Verlierer am neuen Reglement

Vor wenigen Wochen hatte Kollege Grüner zu Recht darauf verwiesen, dass die Formel 1 einen Plan B brauche. Die ersten Eindrücke von den Testfahrten in Bahrain waren alles andere als gut. Das extrem starke Rekuperieren, um die Batterien ausreichend zu laden, hatte wenig mit Fahren am Limit zu tun. Gut, bei Testfahrten wird ohnehin selten Tempo gebolzt. Dennoch war die Stimmung schlecht. Allen voran Chef-Kritiker Max Verstappen richtete das neue Reglement samt Autos hin.
Das ist verständlich. Schließlich will der Superstar seinen Red Bull am Limit bewegen. Das erste GP-Wochenende änderte nichts an seiner Meinung. Nach dem Rennen stellte er sich vor die TV-Kamera und entgegnete der Frage einer Kollegin, ob ihm seine Aufholjagd Spaß gemacht habe,...