2021 Ford F-150 mit smarten Features Smarte Waage und intelligente Anhängerkupplung

Fords Pickup F-150 ist seit Jahrzehnten das mit Abstand bestverkaufte Auto der USA – auch, weil das robuste Fahrzeug bei Handwerkern und anderen Gewerbetreibenden beliebt ist. Vor allem dieser Kundengruppe kommt Ford mit immer neuen, besonders praktischen Ausstattungs-Details entgegen, die nach und nach bei dem Bestseller eingeführt werden. So auch zur nächsten Modellpflege für den 2020 neu eingeführten F-150 des Modelljahres 2021.

Ford Motor Corp. Ist das Gewicht der Ladung noch im Limit? Die Heckleuchte zeigt's an.

Ein besonders interessantes Feature ist die Onboard-Waage. Sie misst in Abhängigkeit von der im System hinterlegten höchstmöglichen Nutzlast des jeweiligen Pickups das ungefähre Gewicht auf der Ladefläche und zeigt auf drei Arten an, wie weit dieses noch vom Maximum entfernt ist: Einerseits über den Infotainment-Touchscreen, zudem über die mit dem Auto verknüpfte Ford-Pass-App auf dem Smartphone und drittens über die Rückleuchten. Diese zeigen den aktuellen Beladungsstand wie beim Batterie-Symbol auf dem Smartphone als vertikalen Balken an. Je voller die Ladefläche, umso heller die Anzeige. Ist der F-150 gar überladen, leuchten die Blinker.

Intelligentes Fahrwerk, intelligente Anhängerkupplung

Nach ähnlicher Logik und mit denselben Funktionen agiert die intelligente Anhängerkupplung. Die sogenannte "Smart Hitch" misst die Stützlast und gibt über grafische Hinweise auf dem Touchscreen und Smartphone oder über die Leuchten Empfehlungen, wie das Gewicht auf dem Hänger besser verteilt werden kann oder ob der Trailer gar überladen ist.

Ford Motor Corp. Über den zentralen Touchscreen lässt sich die neue intelligente Anhängerkupplung nutzen.

Beim modellgepflegten F-150, der ab Juni bestellbar ist und ab Spätsommer ausgeliefert wird, halten dann zudem stufenlos geregelte Adaptiv-Dämpfer Einzug, die sich nicht nur an besonders fahrspaßorientierte Kunden richten. Gerade im schwer beladenen Zustand und im Hängerbetrieb soll die Fahrwerks-Technik die Sicherheit optimieren, indem sie sich blitzschnell der jeweiligen Situation anpasst und ein zu starkes Aufschaukeln, Nicken oder Rollen der Karosserie verhindert. Gleichzeitig sollen die computergesteuerten Dämpfer die Lenkpräzision verbessern, die Agilität optimieren und den Fahrkomfort auf ein höheres Niveau bringen.

Das machen die Kunden in ihren Autos

Apropos Komfort: Ford hat nach eigenen Angaben lange beobachtet, wie sich seine Kunden in ihren F-150s verhalten. Und dabei herausgefunden, dass viele Handwerker ihren Pickup auch als trockenes warmes Plätzchen für einen Mittagsschlaf zu nutzen. Selbst Kurzzeit-Camper schlafen anscheinend gern in der Kabine. Ford-Verantwortliche betonen, dass, wenn zwei Personen ausgestreckt im F-150 schlafen wollen, die eine auf der Rückbank und die andere davor auf dem Fahrzeugboden liegen müsse. Dies hat mit den im Herbst 2020 vorgestellten Liegesitzen allerdings ein Ende.

Zuerst klappen die Insassen die Sitzfläche der Rückbank hoch – dies funktioniert ähnlich wie bei Hondas Magic-Seats-System. Dann lassen sich beide Vordersitze per Knopfdruck zu einer ebenen Liegefläche umklappen. Damit in der Liegefläche am Verbindungspunkt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne keine Kuhle zurückbleibt, hebt sich die Sitzfläche beim Umklappvorgang automatisch um fast neun Zentimeter an.

Laut Ford enthalten die Liegesitze keine zusätzlichen Motoren. Ein einfacher Mechanismus macht die Klappfunktion zu einer 180-Grad-Liegefläche möglich.

Frontgrill-Vielfalt: Die verschiedenen Gesichter des neuen Ford F-150

Motorabteil, Fahrerkabine, Ladefläche: Bei Pickups ist das grundlegende Aussehen allein durch die Zugehörigkeit zu diesem Fahrzeugsegment sehr konkret vorgegeben. Damit sich das eigene Produkt trotzdem von der Konkurrenz unterscheidet – und sie sich selbst verwirklichen können -, müssen die Gestalter also umso kreativer werden. Beim kürzlich vorgestellten neuen Ford F-150 (hier lesen Sie mehr zu dem Auto) des Modelljahres 2021 äußert sich dieser Drang durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Kühlergrill-Varianten.

Ford Motor Company F-150 ist bei Ford nicht gleich F-150: Die Amerikaner verpassen ihrem Bestseller verschiedene Gesichter.

Das traditionell meistverkaufte Auto der USA kommt in kaum zählbaren Ausstattungsvarianten auf den Markt: Manche Versionen sind eher auf Praxisnutzen hin optimiert, andere geben sich betont luxuriös und wieder andere wollen dem F-150 eine dezente Sportlichkeit einhauchen. Alle werden sie mit eigens gestalteten Kühlergrills kombiniert, die dem Betrachter sofort den jeweiligen Charakter des Pritschenwagen-Bestsellers vermitteln sollen.

So kommt die eher auf Robustheit getrimmte F-150-Basisversion XL mit einem wenig aufregenden dunklen Kunststoff-Grill auf den Markt, lässt sich im oberen Bereich des Stoßfängers aber mit einer Chromleiste aufhübschen. Andere Varianten verfügen über einen Grill in Wagenfarbe, die Komfort-Ausstattungen sind dagegen an ihren verchromten Fronten zu erkennen. Wobei manche über eine zentrale Querspange verfügen und andere dafür über Einzelelemente, die dem Grill eine 3D-Optik verpassen sollen. Die Raptor-Variante präsentiert dagegen einen ganz eigenen, betont aggressiven Style.

Wir haben alle bisher bekannten Kühlergrill-Varianten des neuen Ford F-150 zusammengesammelt und stellen sie im Video sowie in der Fotoshow näher vor.

Fazit

Im Pickup-Segment fällt es schwer, sich von der Konkurrenz abzuheben. Ford versucht es bei der neuen Generation seines Bestsellers mit vielen verschiedenen Kühlergrill-Varianten und einigen ebenso praktischen wie intelligenten Ausstattungs-Optionen. Derartige Features dürfte die F-150-Klientel lieben – was den Bestseller-Status des Pickups weiter festigen würde.