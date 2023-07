Die kanadische AEC Group, ein auf den Fahrzeugvertrieb spezialisiertes Handelsunternehmen, hat eine neue Tochtergesellschaft für Verkauf und Service von General Motors-Fahrzeugen in Europa gegründet. AEC Special Vehicles (AECSV) wird künftig auch in Deutschland die ganz großen Geräte aus dem GM-Portfolio über ein Händlernetz anbieten. Ins Programm kommen ausgewählte Modelle von Cadillac, Chevrolet und GMC.

Die offizielle Rückkehr der großen Offroader nach Deutschland, nachdem diese zum Teil seit Jahrzehnten nur über freie Importeure zu haben waren, ist auch unter einem anderen Aspekt interessant. General Motors plant ausdrücklich ebenfalls einen neuen Europa-Anlauf mit diversen Konzernmarken , legt dabei aber den Fokus auf Kabel-Autos. Die Großgeräte mit mächtigen V8-Maschinen passen da nicht so recht ins Konzept.

Saisonstart ist an einem Samstag!

Saisonstart ist an einem Samstag!

Reminiszenz an den T33 Stradale

Reminiszenz an den T33 Stradale

XXL-SUV jetzt auch in der XL-Version

XXL-SUV jetzt auch in der XL-Version

Vorerst kommt nur eine Auswahl an Baureihen ins Angebot. Von Cadillac sind das der gewaltige Escalade und der noch gewaltigere Escalade ESV, die Langversion. Außerdem kommt der Cadillac XT6 zu uns , mit 5,05 Meter Außenlänge etwas kompatibler für deutsche Normgaragen. Von Chevrolet stehen künftig der Fullsize-Pick-up Silverado und das Flaggschiff Tahoe im Schaufenster, dieser wie bei Caddilac auch in der Langversion (Suburban).

Dritter im Bunde ist die Marke GMC. Von dort holt AECSV den GMC Sierra nach Europa. Der Sierra ist das Schwestermodell zum Chevrolet Silverado mit gleicher Technik-Plattform, aber mit eigenständiger Optik und Ausstattung. Den Sierra wird es in der luxuriösen Denali-Version und in der Offroad-Variante AT4 geben.

US-Dickschiff mit neuem Look und viel mehr Luxus

US-Dickschiff mit neuem Look und viel mehr Luxus

Es ist nicht nur die schiere Größe der angekündigten Modelle, die den Vertrieb in Europa wohl zu einer gewissen Herausforderung für AECSV machen werden, es sind auch die Antriebe. Mit Ausnahme des Cadillac XT6 ist in allen anderen beschriebenen Baureihen der Ecotec3-Achtzylinder verbaut. Der V8-Motor, ein Sauger mit 6,2 Liter Hubraum, ist höflich ausgedrückt eine bewährte Maschine und wird bereits seit zehn Jahren in diversen General Motors-Modellen eingesetzt. 425 PS leistet der Motor, das Drehmoment liegt bei 610 Newtonmeter. Dieser Achtzylinder hat dank der einfachen Bauweise zwar das ewige Leben, allerdings auch einen sehr gesunden Appetit. Schon die Normverbrauchsangaben liegen bei allen Modellen jenseits der 16-Liter-Marke.