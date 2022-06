Erlkönig BMW 1er Facelift Großes Update für Technik und Optik

Seit 2019 ist die dritte Generation des BMW 1er am Start, für 2023 überarbeitet BMW das intern F40 genannte Modell. Allerdings lässt die schwere Tarnung des Fahrzeugs kaum Rückschlüsse auf das kommende Design des Modells zu. Einzig an der Front sind die Scheinwerfer zu erkennen, die schmaler ausfallen und die ein neues Innenleben haben. Der Grill dürfte sich am Look des aktuellen 2ers orientieren und lediglich leicht vergrößert sein. Dazu verpasst BMW der Frontschürze ein neues Styling. Das setzt sich auch am Heck fort. Dazu gesellen sich dort noch überarbeitete Leuchten. Ansonsten bescheren die Bayern dem 1er neu gestaltete Räder. Größere Eingriffe ins Blech gibt es indes nicht.

Moderner Innenraum im BMW 1er

Stattdessen modifiziert BMW den Innenraum des Kompakten. Ungewöhnlich für eine große Modellpflege ist hier, dass das Interieur komplett getarnt ist, neben dem Lenkrad und dem kompletten Armaturenträger plus Mittelkonsole verbirgt BMW auch Teile der Sitze und die Türtafeln unter Abdeckungen. Die Mittelkonsole erscheint etwas breiter und zeigt einen großen Start/Stopp-Schalter sowie Cupholder und USB-Ports. Das Layout erinnert an den BMW 2er Active Tourer mitsamt dem "Bügelgriff". Auch die neueste Version des i-Drive ist an Bord, dazu gibt es das Curved-Display mit dem 10,25 Zoll großen digitalen Cockpit und dem 10,7 Zoll Infotainment-Touchscreen.

Fabian Kirchbauer Der BMW 1er orientiert sich am BMW 2er Active Tourer.

Unter der Haube erwarten wir die bekannten Diesel und Benzin-Motoren wahlweise mit x-Drive-Allrad, die sicher in Sachen Leistung ein kleines Update erfahren und gleichzeitig weniger verbrauchen. Auch das neue Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist verfügbar. Als Neuerung wird es einen Plug-in-Hybrid mit Dreizylinder wie im 2er Active Tourer geben.

Top-Modell BMW M135i mit Leistungs-Update

Das Top-Modell bleibt der M135i, vermutlich steigt die Leistung des Zweiliter-Vierzylinders mit derzeit 306 PS etwas. Bei diesem Modell lugen aus der Heckschürze doppelflutige runde Auspuffendrohre rechts und links. Dazu gibt es noch einen Diffusor unterhalb der jetzt aggressiveren Heckschürze sowie einen Spoiler an der Dachkante, ausgeprägte Seitenschweller. Das Top-Modell erhält zudem eine Tieferlegung, größere Bremsen und Felgen. Auch an der Front ist der M135i deutlich sportlicher gezeichnet.

Fazit

Mit einer großen Modellpflege geht der BMW 1er in seine zweite Lebensphase. Der Kompakte erhält optisch ein paar Retuschen, aber einen neu gestalteten modernen Innenraum mit dem neuesten BMW i-Drive-System. Außerdem wird es den 1eer erstmals als PHEV-Modell geben – wenngleich das Spitzenmodell der M135i bleibt.