Gut zwei Jahre durfte sich die Audi RS3 Limousine als "schnellster Kompaktwagen auf der Nürburgring-Nordschleife" bezeichnen. Doch nun muss er die Krone an einen bayerischen Konkurrenten abgeben: Das BMW M2 Coupé und Entwicklungsfahrer Jörg Weidinger waren knapp zwei Sekunden schneller als einst Frank Stippler und sein fünfzylindriges Sportgerät: 7:38.706 statt 7:40.748 Minuten. Bei Trockenheit sowie Sonnenschein und nur sieben Grad Außentemperatur zeigten Auto und Fahrer eine starke Leistung, wie Sie oben im Onboard-Video in voller Länge miterleben können.

Interessant dabei: Die BMW M GmbH informierte die Öffentlichkeit erst jetzt über die erfolgreiche Rekordfahrt; dabei fand sie bereits im April statt. Dabei betrieb die Sportabteilung des Münchner Autokonzerns einen enormen Aufwand. Bereits zwei Wochen zuvor führte ein achtköpfiges Team – neben dem Fahrer vier Mechaniker und drei technische Direktoren – Testfahrten durch. Allerdings unter schlechteren Wetterbedingungen, die keine gezeitete Runde erlaubten. Am Rekordtag lief es umso besser: Schon bei der Installationsrunde war der alte Rekord geknackt. Doch Weidinger spürte: Da geht noch mehr. Und er hatte recht: Ein wenig konnte er von der Zeit noch wegfeilen.

"Hundertprozentige Serienfahrzeuge"

Mögliche und offiziell erlaubte technische Anpassungen für bessere Chancen auf eine Rekordrunde nahm die oberbayerische Truppe eigenen Angaben zufolge nicht wahr: "Wir verwenden hundertprozentige Serienfahrzeuge, die genau so gekauft werden können", sagt Klaus Huber, der bei BMW M die Abteilung Fahrdynamik und Abstimmung leitet. Auch die Track-Reifen stammen aus dem BMW-M-Programm. Um die Pneus optimal vorzubereiten, steckte sie die Truppe vor dem heißen Umlauf in Heizdecken, die die Reifen auf 70 Grad vortemperieren, und passte nach den Einstellungsrunden kontinuierlich deren Drücke an. Weidinger soll dabei die genauen Drücke für jeden einzelnen Reifen selbst bestimmt haben.