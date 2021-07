Boldmen CR4 mit BMW-Technik Wiesmann-Gründer baut wieder einen Roadster

Nach der Insolvenz von Wiesmann 2014 und der Übernahme der legendären Roadstermanufaktur durch die britische Investoren Roheen und Sahir Berry ist es ruhig um Friedrich Wiesmann geworden. Bereits 2011 hatte er die Sportwagenmanufaktur verlassen und eine Beratungsfirma aufgebaut.

"Mutige Männer"

Bis zum Juni 2020: Da gründeten er sowie Harald und Michael Käs die Boldmen Automobile GmbH (übersetzt: "mutige oder kühne Männer") im bayerischen Welden nahe Augsburg. Bereits vor einiger Zeit hatte Harald Käs und sein Sohn Michael erste Erfahrungen mit einem automobilen Projekt gemacht. Sie bauten mit dem Evertimer 02 einen modernen BMW 02 auf Basis eines 1er Cabrios auf.

Käs aber auch Friedrich Wiesmann bleiben der Marke BMW treu, wie schon damals bei der Dülmener Sportwagenschmiede, die Friedrich zusammen mit seinem Bruder Martin Wiesmann gründete.

Motor und Getriebe von BMW

Denn unter der Karosserie des CR4 (C = Carbon; R = Roadster; 4 = 400 PS-Klasse) arbeitet ein Dreiliter-Reihensechszylinder mit 408 PS aus dem Hause BMW, auch die Achtgang-Automatik stammt von den Bayerischen Motoren Werken und muss 610 Nm bewerkstelligen. Derart potent motorisiert sprintet der 1.495 kg schwere CR4 in 3,9 Sekunden auf Tempo 100, bei 250 Sachen schiebt sich ein elektronischer Riegel vor.

Technische Daten Boldmen CR4 Technische Daten Boldmen CR4 Antriebsstrang Zylinder 6 Hubraum 2.998 ccm Leistung (kW/PS) 300/408 Max. Drehmoment 610 Nm Getriebe 8-Gang Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad Kraftstoff Super Plus Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit 250 km/h* Beschleunigung (0 - 100 km/h) 3,9 s Karosserie Länge 4.420 mm Breite o. Seitenspiegel 1.933 mm Breite m. Seitenspiegel 2.060 mm Höhe 1.275 mm Radstand 2.470 mm Wendekreis 11 m Gepäckraumvolumen 281 l Tankvolumen 52 l Leergewicht (DIN) 1.495 kg Zul. Gesamtgewicht 1.860 kg Verbrauch NEFZ kombiniert 7,2 l/100 km WLTP kombiniert 7,9 l/100 km CO2 (NEFZ) 164 g/km VCO2 (WLTP) 181 g/km Effizienzklasse C Abgasnorm Euro 6d * abgeregelt

Roadster kostet rund 185.000 Euro

Beim Design bleiben die "mutigen Männer" aus Bayern ebenfalls bei einem klassischen Layout. Der Roadster zeigt sich mit den typischen Insignien eines Sportwagens: Aggressive Frontgestaltung mit großem Grill und weit in die Kotflügel reichende Scheinwerfereinheiten. Die Motorhaube ist konturiert und leitet den Blick zum Stofffaltdach weiter. In der Seitenansicht des Zweitürers fallen starke Sicken und ausgestellte Kotfügel auf. Trotz der größeren Abmessungen werden Erinnerungen an den BMW Z4 wach. Bei der Heckansicht mit den beiden herausstehenden Leuchttuben und der abfallenden Heckpartie erscheint ein Wiesmann MF5 vor dem geistigen Auge.

Bereits vor Produktionsstart haben elf Kunden für die Sonderversion "First Thirty" des CR4 mindestens 184.900 Euro gezahlt. Insgesamt legt Boldmen 30 Erstausgaben auf, die mit Lampeneinfassungen sowie Schweller-Blades und einem Diffusor aus Sichtkarbon, Getriebetunnel in Leder und in Wunschfarbe sowie Editions-Plakette ohne Aufpreis angeboten werden. Wer seinen CR4 noch weiter individualisieren möchte, kann sich aus der umfangreichen Optionsliste bedienen. Hier gibt es unter anderem für 380 Euro ein herausnehmbaren Glaswindschott, Leder/Alcantara-Sportsitze für bis zu 2.960 Euro oder gleich das komplette Lederpaket zu 12.950 Euro. Auch ein Head-up-Display (1.400 Euro) gibt es – aber nur in Verbindung mit dem 10,25 Zoll-Navigationssystem für 3.400 Euro.

Umfrage In Schulnoten: Wie gefällt Ihnen der Boldmen CR4? 305 Mal abgestimmt 1 2 3 4 5 6 mehr lesen

Fazit

Heutzutage braucht es schon "kühne Männer", um einen Sportwagen so ganz ohne einen Anflug von Elektrifizierung und in einem eher klassischen Design an den Start zu bringen. Immerhin, elf Kunden haben bereits zugeschlagen und jeweils mindestens 185.000 Euro auf die Ladentheke gelegt. Denn scheinbar ist der CR4 in der aktuellen Elektroauto-Zeit auch so eine Art ein Statement.