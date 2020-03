Cadillac Lyriq (2022) Erster E-SUV der Marke

Cadillac hat bereits vor Monaten einen elektrischen Crossover-SUV angekündigt, nun steht der Name des Modells fest: Cadillac Lyriq.

Das Modell debütiert im April 2020 und soll im folgenden Jahr dann in Nordamerika und in China vom Band rollen. Der Lyriq basiert auf der neuen BEV3-Plattform des GM-Konzerns und rollt für die E-Auto-Produktion umgerüsteten GM-Werk in Hamtramck bei Detroit vom Band. Dort produziert GM unter anderem auch das autonome Modell Origin Cruise und das elektrische GMC Hummer EV.

Cadillac Lyriq mit bis zu 450 PS

Die neue Plattform erlaubt es Batterie-Module mit einer Kapazität von 50 bis 200 kWh zu verbauen. Dank der „Ultium“-Batterien kann das Unternehmen die Akku-Packs flexibel je nach Karosserieform aufbauen. So erhalten Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit eine vertikale Anordnung im Fahrzeugboden, bei niedrigeren Modellen sind die Akkus horizontal angeordnet. Die Reichweite liegt bei über 400 Meilen (umgerechnet 644 Kilometer), die Aufladung der 400-Volt-Akkus geschieht per 200 kW-Schnellladung.

Für den Vortrieb des Cadillac Lyric sorgt ein 180 kW Elektromotor an der vorderen Achse, an der Hinterhand ist ein 250 kW-E-Motor verbaut – macht 330 kW oder 450 PS.

Innen mit riesigem Bildschirm

Im Rahmen der Plattform-Vorstellung hat Cadillac auch ein erstes Teaser-Bild des Lyriq sowie dessen illumiertem Cadillac-Emblem gezeigt. Das sehr dunkle Modell ähnelt jedoch stark der Cadillac EV-Studie aus dem Jahr 2019. Die zeigt sich als kalssischer Crossover-SUV mit schmalen Scheinwerfern, riesiger martialischer Front, stark konturierter Seitenansicht sowie einem coupéhaften Dachverlauf. Der Lyriq ist als Sechssitzer aufgebaut und dürte sich am Interieur des brandneuien Cadillac Escalade orientieren, allerdings schaut der Fahrer auf einen gekrümmten 34 Zoll großen OLED-Bildschirm.