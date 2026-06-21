Chery Stockman mit Diesel-Plug-in-Hybrid: Dieser China-Pick-up soll den Hilux schlagen

Nach dem klassisch-konventionellen Pick-up Himla legt der chinesische Chery-Konzern nach und bringt den Stockman auf den Markt. Dessen Besonderheiten sind ein Plug-in-Hybrid-Antrieb mit Dieselmotor, kernige Geländetechnik und feiner Luxus in der Kabine. Und damit ein Frontalangriff auf den Toyota Hilux, der gerade erst als Mildhybrid und Elektroversion für Europa vorgestellt wurde. Das schafft der Stockman praktisch als zwei in einem.

Massive Leistung Der Chery Stockman baut ganz klassisch auf einem Leiterrahmen-Chassis auf. Der Plug-in-Hybridantrieb mit der seltenen Diesel-Verbrennerabteilung wurde neu entwickelt. Als Selbstzünder wird ein 2,5 Liter großer Vierzylinder eingesetzt, der laut Chery 210 kW (282 PS) sowie 650 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Dank der in China üblichen Auslegung von PHEV-Modellen mit extrastarken Elektromotoren erreicht der Stockman eine Systemleistung von bärigen 350 kW (476 PS) und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern.

Hohe E-Reichweite Die Hochvoltbatterie ist im hinteren Fahrzeugbereich untergebracht. Je nach Markt und Messverfahren werden unterschiedliche Reichweitenangaben genannt. Während Chery für Australien von bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite nach dem dortigen NEDC-Zyklus spricht, nennen chinesische Quellen eine rein elektrische Fahrstrecke von bis zu 170 Kilometern. Angaben zur Batteriekapazität wurden bislang nicht veröffentlicht, angesichts der Reichweitenangaben dürfte hier aber ein Akku mit mindestens 25 kWh Kapazität zum Einsatz kommen.

Ungewöhnlich für einen elektrifizierten Pick-up: Der Stockman verfügt über einen Allradantrieb mit Geländeuntersetzung. Hinzu kommen drei Differenzialsperren an Vorder- und Hinterachse. Weil Chery zusätzlich eine Sperre für das Mitteldifferential erwähnt, dürfte der Stockman über einen (vermutlich abschaltbaren) Permanent-Allrad verfügen. Damit ist er den aktuellen Midsize-Pick-ups klar überlegen.

Klassenübliche Größe Bei den Abmessungen bewegt sich das Modell auf klassenüblichem Niveau. Die Länge beträgt 5.450 Millimeter, der Radstand 3.250 Millimeter. Die Breite wird mit zwei Metern angegeben, die Höhe liegt bei 1,90 Metern. Die Ladefläche misst 1.560 Millimeter in Länge und Breite sowie 500 Millimeter in der Höhe, auch das ist Standard im Segment. Ebenso wie die Zuladung (max. eine Tonne) und die Anhängelast (bis zu 3,5 Tonnen). Auch ungewöhnlich: Die Bodenfreiheit soll selbst bei voller Beladung mindestens 247 Millimeter betragen, angesichts der hinteren Starrachse mit ihrem Differenzial lässt sich das nur über entsprechend große Reifen ermöglichen.

Im Innenraum setzt Chery auf eine deutlich Pkw-orientierte Gestaltung. Vor dem Lenkrad befinden sich zwei frei stehende Bildschirme für Instrumente und Infotainment. Hinzu kommen ein elektronischer Ganghebel, ein Multifunktionslenkrad sowie umfangreiche Komfortausstattungen. Je nach Version sollen ein Panorama-Glasdach, Sitzheizung und eine Klimaautomatik verfügbar sein.

Der erste Exportmarkt für den Chery Stockman wird Australien sein, einer der größten Pick-up-Märkte weltweit. Ob Chery mit dem Plug-in-Pick-up auch in Europa debütiert, ist aktuell noch offen. Die Marke Chery soll nach aktueller Eigendarstellung "im ersten Halbjahr 2027" offiziell in Deutschland antreten.