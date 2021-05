Chevrolet Silverado mit Multi-Flex Tailgate Origami-Klappe für den Heavy-Duty-Pickup

In Europa lockt eine multifunktionale Heckklappe an einem Pickup keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Auf dem US-Markt ist das völlig anders, denn dort sind Pickups dominant und aus dem Alltag nicht wegzudenken. Entsprechend sieht deren Nutzung für Gewerbe, aber auch Freizeit völlig anders aus. Klar, dass man sich dort über jedes neue Technik-Feature freut wie Kinder auf die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

Mit dem neuen Chevrolet Silverado und dessen aufgefrischter Heavy-Duty-Version (Modelljahr 2022) präsentiert GM das neue, mit bis zu 170 Kilogramm belastbare Multi-Flex Tailgate. Die weiterentwickelte multifunktionale Heckklappe kann in sechs verschiedenen Konfigurationen genutzt werden. Zum einen natürlich ganz klassisch, indem sie in einem Stück heruntergeklappt wird. Aber das neue, einzeln herunterklappbare Element am oberen Ende der Ladebordwand eröffnet weitere Möglichkeiten.

Auf vielfache Weise nutzbar

So lässt sich die Extra-Klappe unter anderem als Treppe oder Sitzplatz nutzen, wenn das Multi-Flex Tailgate offen ist. Oder man faltet es ganz nach unten, womit man näher an die Ladefläche herantreten kann, um Sperriges einfacher aus- oder einzuladen. Ist das Tailgate geschlossen, lässt sich auch nur das kleinere Element öffnen, um Transportgut nicht über die komplette Höhe der Ladebordwand wuchten zu müssen. Wer zwischendurch einen Büroarbeitsplatz benötigt, kann die Klappe auch so falten, dass sie sich als Steh-Schreibtisch nutzen lässt. Und muss mal Ladung mit Überlänge transportiert werden, dient ein von innen ausfaltbares Element als Sperre, damit nichts herunterrutschen kann.

Das Multi-Flex Tailgate lässt sich auf drei Arten bedienen: Über den Autoschlüssel per Funkfernbedienung, mit zwei Tasten an der Heckklappe oder über einen Schalter am Armaturenbrett.

Für den Standard- und Heavy-Duty-Silverado

Für den Silverado 2500HD und 3500HD, dessen 2022er Modellversion im kommenden Sommer zu den Händlern rollt, bietet Chevrolet das Multi-Flex Tailgate in den Ausstattungs-Niveaus LT, LTZ und High Country an. Beim Standard-Modell Silverado 1500 ist die smarte Ladebordwand bereits seit Jahresbeginn für alle Modellvarianten erhältlich.

Fazit

Variable Heckklappen an US-Pickups sind nicht wirklich neu. Die darin verbaute Variabilität legt aber stetig zu. GM zündet mit der Multi-Flex Tailgate jetzt die nächste Evolutionsstufe.