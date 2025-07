Citroën C3 Aircross: Preiswerter SUV auch als Elektromodell

Viel günstiger jedenfalls können es selbst die Chinesen bislang nicht. Zusammen mit seinem Konzern- und Plattformbruder Opel Frontera stellt der Citroën ë- C3 Aircross so ungefähr die billigste Möglichkeit dar, ein vollwertiges E-Mobil zu fahren. Wobei der Citroën mit einem Grundpreis von 26.490 Euro sogar ein paar Dukaten preiswerter ist als der weitgehend baugleiche Opel (28.990 Euro). Gebaut werden beide übrigens in der EU, im slowakischen Trnava.

Was noch viel mehr für die Fahreigenschaften des Aircross gilt. So beweist er etwa, dass sogar so kleine Autos angenehm gefedert sein können. Der Citroën behält auch auf holperigerem Terrain die Contenance und hält die meisten Unebenheiten gekonnt von den Insassen fern. Etwas zierlich zeigen sich die Sitzmöbel, ohne deswegen unbequem zu sein.

Gegenüber seinem Vorgänger legt der neue Citroën C3 Aircross in der Länge um 24 Zentimeter auf 4,39 Meter zu. Notwendig war das Längenwachstum, um im Innenraum zwei im Boden versenkbare Sitze in der dritten Reihe für dann bis zu sieben Sitzplätze unterzubringen.

Kräftig ausgestellte Radkästen sowie eine Karosserie-Beplankung zieren die Seitenansicht des Viertürers. Schwarze Karosserieelemente kontrastieren die Zweifarb-Lackierung. Am Heck zeigt sich ein angedeuteter Unterfahrschutz, die Klappe steht steil und verfügt über eine die Leuchten verbundene Sicke, die von einem Plastikelement im Grätenmuster verbunden sind. Die C-förmigen Leuchten ragen weit in die Kotflügel hinein. Die farbigen Clips, die an dem Stoßfänger und an der C-Säule vorhanden sind, können nach Belieben geändert werden. Die erhöhte Bodenfreiheit erlaubt nicht nur Ausflüge ins leichte Gelände, sie bringt auch eine erhöhte Sitzposition sowie einen leichteren Zustieg mit sich.