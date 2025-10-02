Dacia Pick-ups: Schon seit 50 Jahren mit Pritsche

Die Pick-up-Geschichte bei Dacia startet bereits im Jahr 1975. Der erste Dacia mit Ladefläche basierte auf dem Dacia 1300. Drei Karosserieversionen standen zur Wahl. Während die Version Drop Side über eine kurze Kabine mit Platz für zwei Personen und eine breite Ladefläche mit klappbaren Seitenwänden verfügte, punktete der ebenfalls zweisitzige Pick-up mit einer Heckklappe. Noch mehr Platz bot die Variante Double Cab: Dank verlängerter Kabine konnten hier bis zu fünf Personen reisen. Auf Wunsch war der Lastesel auch mit zuschaltbarem Allradantrieb erhältlich. Die erste Generation lief bis 1992 vom Band. Danach spendierte Dacia dem Pick-up eine Modellpflege. Die Produktion endete erst 2006 nach 31 Jahren.

Dacia Logan Pick-up 2008 folgte mit dem Dacia Logan Pick-up der legitime Nachfolger. Er basierte auf dem Logan MCV und rollte 2009 auch auf den deutschen Markt. Die Preise begannen bei rund 8.300 Euro. Zur Wahl standen vier 1.5 dCi-Common-Rail-Dieselaggregate, die zwischen 68 und 88 PS leisteten, sowie ein Benziner, der aus 1,6 Liter Hubraum 84 PS mobilisierte. Auf der Ladefläche fanden bis zu 1,81 Meter lange und 1,37 Meter breite Gegenstände Platz. Die Zuladung lag bei 725 Kilogramm. Bereits ab Werk sorgten 14 Zurrösen und zwei Schutzbügel vor dem Kabinenfenster für eine vorbildliche Ladungssicherung. Weiteres Plus: der zusätzliche Stauraum von stattlichen 300 Litern hinter den Vordersitzen. Zur Serienausstattung zählten unter anderem ABS und Fahrerairbag, auf Wunsch waren auch eine Klimaanlage und Beifahrerairbag erhältlich.

Dacia Duster Pick-up 2014 präsentierte Dacia den Duster Pick-up auf Basis der ersten SUV-Generation. Er verfügte über eine 1,70 Meter lange Ladefläche und bot eine maximale Zuladung von 450 Kilogramm. Unter der Haube des Allradlers arbeitete ein 110 PS starker 1,5-Liter-Turbodiesel. In Westeuropa war diese Version nicht erhältlich.

Renault Duster Oroch Pick-up Ebenfalls 2014 wurde in Brasilien der Duster Oroch präsentiert. Der Pick-up mit viertüriger Kabine und Ladefläche baut ebenfalls auf der ersten Duster-Generation auf. Verkauft wird das Modell in Südamerika immer noch. Allerdings unter dem Markenlabel Renault und zwischenzeitlich mit einer Modellpflege.

Dacia Duster Pick-up, zweite Generation 2020 nahm Dacia für seinen rumänischen Heimatmarkt eine Pick-up-Variante auf Basis der zweiten Generation des Duster ins offizielle Modellprogramm auf. Der Allradler mit 115 PS starkem Dieselmotor bietet eine 1,65 Meter lange Ladefläche und eine Zuladung von 500 Kilogramm.

Dacia Duster Pick-up mit Mini-Pritsche Im Herbst 2025 folgt eine weitere Duster-Pick-up-Variante. Exklusiv für den rumänischen Markt kommt der Duster mit viertüriger Kabine und extrem kleiner Ladefläche – hier wurde quasi der Kofferraum zur Pritsche umfunktioniert. Die Nutzlast liegt bei 450 Kilogramm. Das Motorenportfolio umfasst zwei Hybridantriebe. Allradantrieb ist optional zu haben.