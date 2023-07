"Luxusstrategie" für die V-Klasse und "fokussierte Premiumstrategie" für die Vito-Nutzfahrzeug-Vans sowie eine neue Paket-Bündelung von Ausstattungsoptionen. Das lässt schon vor der ersten Preisliste durchklingen, wo die Reise für Mercedes Van-Kunden hingeht: Es wird kräftig an der Preisschraube gedreht. Mit der Aussage, damit "die Weichen für weiteres profitables Wachstum" zu stellen, gibt Mercedes auch direkt selbst die Marschrichtung vor. Diese neue Teuer-Strategie stieß zuletzt bei den Mercedes Pkw-Händlern auf eher verhaltene Freude. Es wird also interessant, was speziell die preissensible gewerbliche Kundschaft von der neuen Exklusiv-Ausrichtung hält.