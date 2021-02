Erlkönig Ford Bronco Heritage Edition (2022) Retro-Modell zitiert die 60er

Ford bringt vom neuen Bronco eine Heritage Edition an den Start, die sich an den Style des Bronco aus den 60er-Jahren anlehnt. Einen ersten Prototyp hat unser Erlkönig-Jäger nun abgeschossen.

Ford hat seinen neuen Bronco noch nicht bei den Händlern, da kündigen sich schon weitere Modellvarianten an. So kommt der Bronco als Raptor oder Warthog-Version an den Start – und eben auch als Retro-SUV.

Ford Bronco Heritage mit weißen Applikationen

Der nun erwischte Erlkönig zeigt trotz seiner Tarnung ein paar Änderungen zum normalen Bronco. Da sind zunächst die Räder mit den typischen teilgeschlossenen Felgen und den vier schmalen Schlitzen sowie der kleinen Nabenabdeckung. Vermutlich lackiert Ford die Felgen wie bei seinem Ahnen in Weiß.

Dazu scheint durch die Tarnung am Grill ein rotes Buchstabenfragment durch. Hier könnte es sich um den "Ford"- oder "Bronco"-Schriftzug handeln. Auch der Grill könnte weiß lackiert sein und außerdem wäre der Ford Bronco Heritage Edition mit einer speziellen Zweifarblackierung, Chrom-Elementen und entsprechenden Plaketten als Zwei- und Viertürer möglich. Ein Bild vom Innenraum des SUV gibt es nicht, wir erwarten auch hier Logos sowie Plaketten, die auf die limitierte Stückzahl hinweisen. Lederinterieur sowie Chrom-Applikationen könnten die Edition darüber hinaus auszeichnen. Bereits beim Ford GT hatte der amerikanische Autobauer eine Heritage Edition aufgelegt.

Antriebsseitig ändert sich beim Bronco, der im Sommer 2021 in den Handel kommt, nichts. Als Basis-Motor ist ein 2,3 Liter großer Turbo-Reihenvierzylinder mit 270 SAE-PS verbaut, der an ein manuelles Siebengang-Getriebe oder optional an eine Zehngang-Automatik gekoppelt ist. Als weiterer Motor steht ein 2,7 Liter großer Turbo-V6 zur Auswahl, der 310 SAE-PS bereit hält. Er ist ausschließlich mit dem Automatikgetriebe verblockt.

Fazit

Ford schlachtet den Bronco aus und bringt nach einem Extrem-Offroader, einem Raptor-Modell nun auch noch eine Heritage Edition an den Start. Mit ein paar Design-Elementen wird dem legendären Urahnen gedacht, das macht wenig Aufwand, bringt aber vermutlich viel Geld ein.