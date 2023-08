Auf einmal wird gedrängelt: Jahrzehntelang war Deutschland und die EU Niemandsland für die großen Fullsize-Pick-up aus den USA, nicht ohne Grund. Mit den Riesengeräten kann man in engen Altstadtgassen und Parkhäusern eine Menge Flurschaden anrichten. Seit einer Weile versucht es AEC mit dem Ram Pick-up bei uns, doch nun gibt es mit Ford und General Motors auch gleich noch die beiden richtig großen Player in diesem Segment künftig auf den europäischen Straßen. Wer die ganzen Riesendampfer kaufen soll, ist noch nicht so richtig erkennbar. Wir lassen uns überraschen.