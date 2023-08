Der elektrisch angetriebene Hummer EV ist an sich schon ein mehr als außergewöhnliches Fahrzeug – bis zu 1.000 PS, bis zu 200 kWh Batterie, bis auf Weiteres ausverkauft. Was den wenigen bislang ausgelieferten Modellen echte Mondpreise beschert . Obwohl GMC schon mit diesem Serienmodell die Nachfrage aktuell nicht bedienen kann, kündigt die Marke ein weiteres Modell an, das als Expeditionsmobil rein elektrisch in die Wildnis cruisen soll.

Auf dem Dach sind Solarmodule installiert, die wohl vorrangig für die Bordtechnik des Wohnmoduls Energie erzeugen, möglicherweise aber auch ein wenig Ladekapazität für die Fahrbatterie bereitstellen können. Auffällig ist außerdem eine Ausbuchtung im hinteren Teil der Kabine, was auf ein Quer-Bett in diesem Bereich hinweisen könnte. Wie es in EarthCruiser-Mobilen innen generell aussieht, zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie am Beispiel eines EarthCruiser Unimog.